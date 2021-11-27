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    27 листопада: який сьогодні день, прикмети і заборони

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    Сьогодні &ndash; День пам&rsquo;яті жертв голодомору - 27 листопада: який сьогодні день, прикмети і заборони
    Сьогодні – День пам’яті жертв голодомору
    Фото з відритих джерел

    Цього дня наші предки трималися подалі від лісу

    Сьогодні, у суботу, 27 листопада, в Україні:

    • День пам’яті жертв голодоморів

    • День заснування Національної Академії Наук України

    Національна академія наук України (НАНУ) заснована установчими зборами при уряді гетьмана Скоропадського П. П. 27-го листопада 1918-го року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі. Першим президентом Академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям Вернадського В. І.

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    Із 1994-го року установа носить свою теперішню назву – «Національна академія наук України» (НАНУ).

    Яке сьогодні релігійне свято

    В Україні 27 листопада за народним календарем – день Пилипа. Існував звичай, згідно з яким, 27 листопада треба було винести їжу для домовика за межі будинку. Вважалося, що він допоможе зберегти худобу протягом зими. Вовки на Пилипа стають злими, тому люди намагалися 27 листопада триматися подалі від лісів і відкритих місцевостей.

    Народні прикмети на 27 листопада

    • Іній вранці 27 листопада – наступного року буде багатий урожай вівса.
    • Пішов дощ на Пилипа – за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці.
    • Ворона каркає 27 листопада – скоро відлига буде.
    • Хмарність чи снігопад віщують негоду на травень.
    • Якщо не зіграєш весілля до 27 листопада, то, згідно з прикметами, до наступного року сім’ї не створиш.

    Що не можна робити сьогодні:

    • Не можна сьогодні робити ремонт.
    • Не варто також братися за рукоділля.
    • Не можна ходити й до лісу

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 27 листопада, іменини відзначають Григорій, Сергій, Федір, Пилип.

    Теги: свята урожай снігопад НАНУ традиції
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    27 листопада: який сьогодні день, прикмети і заборони