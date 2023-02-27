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27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 лютого – День святого Кирила – Весновказівника
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не стригти нігті і волосся, не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів

У цей день, 27 лютого відзначається народне свято Кирила-Весновказівника. У світі цей день відомий як Міжнародний день полярного ведмедя, Всесвітній день неурядових організацій. Також цього року християнська православна церква відзначає Початок Великого посту.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 27 лютого у світі відзначається Міжнародний день полярного ведмедя або День білого ведмедя.

Основною метою проведення дня є поширення інформації про полярного ведмедя і залучення уваги суспільства до необхідності охорони найбільшого наземного хижака планети.

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Також сьогодні відзначається Всесвітній день неурядових організацій. Іноді це свято називають Всесвітній день НКО. Традиційно 27 лютого відзначається проведенням форумів, конференцій, виставок та інших заходів, на яких обговорюють проблеми й підкреслюють досягнення неурядових і некомерційних організацій у справі побудови громадянського суспільства, просування громадських ініціатив як частини Програми сталого розвитку, проголошеної ООН.

Яке сьогодні релігійне свято

Цього дня, 27 лютого, вшановують святого Кирила – брата рівноапостольного Мефодія. 27 лютого – час, коли згадують гріхи, сповідаються, каються у скоєних вчинках.

Святий рівноапостольний Кирило і старший брат його Мефодій народилися в Македонії, в місті Солуні. Святий Кирило отримав хорошу освіту, з 14-річного віку виховуючись з сином імператора.

Юнак рано прийняв сан пресвітера. Після повернення до Константинополя був бібліотекарем соборної церкви і викладачем філософії. Святий Кирило з успіхом вів дебати з єретиками, іконоборцями і з магометанами. Прагнучи до самоти, він віддалився на гору Олімп до свого старшого брата Мефодія, але самотність його тривала недовго.

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

У 857 році обидва брати були послані імператором Михайлом у місіонерську подорож для проповіді християнства у хозар. По дорозі вони зупинялися в Херсоні і знайшли там мощі священномученика Климента, Папи Римського. Прибувши до хозар, святі брати розмовляли з ними про християнську віру.

У 862 році почалося головна справа святих братів. На прохання князя Ростислава імператор послав їх до Моравії для проповіді християнства на слов’янській мові. Святі Кирило і Мефодій склали слов’янську азбуку і переклали слов’янською мовою Євангеліє, Апостол, Псалтир і багато богослужбові книги. Також вони вели Богослужіння на слов’янській мові.

Традиції та звичаї дня

Також у старі часи 27 лютого було заведено пригощати повитух. Жінки ходили відвідувати бабусь, які приймали у них пологи. А чоловіки в цей час готували для дружин пиво зі святої води.

Сни в ніч на 27 лютого є віщими.

Кажуть, що Кирило – укажчик літньої погоди. Намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і утрамбовували його. Селяни вважали, що грунт в такому випадку буде більш родючим. Що стосується робіт в городі, то в основному цим займалися жінки.

Повір’я дня

27 лютого краще не стригти нігті і волосся, не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів. А ось покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими. Придбані речі прослужать вам довгий час.

Ще можна починати лікувати алкогольну залежність. Велика ймовірність, що терапія принесе плоди, і допоможе людині позбутися згубної звички.

Сни в ніч на 27 лютого – віщі. Тому вранці потрібно згадати, що ж вам наснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом:

  • горщик і тарілка сняться до невдачі в справах;
  • риба – до несподіваних новин;
  • кладовище – до щасливого і довгого життя;
  • годинник – до труднощів, які виявляться тимчасовими;
  • лист – до розставання;
  • розмова по телефону – до порожніх чуток;
  • тримати на руках малюка – до спокою і стабільності;
  • сумка – до розорення;
  • гонитва – до судового розгляду.

Погодні прикмети на 27 лютого

  • Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання.
  • Міцний мороз – до спекотного літа.
  • Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
  • Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
  • Синиці голосно щебечуть – до потепління.
  • Що варто зробити 27 лютого.
  • Закупи в цей день будуть вдалими, речі довго вам прослужать.
  • Це успішний день для лікування алкоголізму.

Заборони

  • Не рекомендується стригти волосся й нігті.
  • У цей день не плануйте візит до лікаря. Відвідання стоматолога і косметолога перенесіть на інший день.

Іменини

27 лютого День ангела імені відзначають: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.

Теги: церква традиції свято

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