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    27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста. Що не можна робити

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    Православні віруючі відзначають свято Вознесіння 27 вересня - 27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста. Що не можна робити
    Православні віруючі відзначають свято Вознесіння 27 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано

    Щорічно свято Воздвиження Хреста Господнього відзначають 27 вересня.

    Вознесіння Чесного і Животворящого Хреста Господнього відноситься до числа двунадесятих церковних свят. Друга назва – «Хрестовоздвиження».

    Історія свята

    Православні віруючі відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися в 326 році. Саме тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла Хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.

    Макарій – Єрусалимський Патріарх – спорудив хрест, щоб всі бажаючі могли побачити святиню і доторкнутися до неї. Імператор Костянтин – син цариці Олени – побудував храм Гробу Господнього (Вознесіння Христового).

    Освятили храм 13 вересня, а 14 (27 – за новим стилем) заснували свято Воздвиження Господнього.

    Саме тому щорічно свято Воздвиження Хреста Господнього відзначають 27 вересня.

    Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Як і у будь-якого іншого церковного свята, головна традиція на Воздвиження – це відвідування храмів і церков, прослуховування божественних літургій. В цей день молилися за зцілення близьких, за багатий урожай у наступному році, просили про позбавлення від гріхів.

    Вважалося, що молитви в цей день володіють особливою силою. Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано.

    Хрест символізує божественний захист. У давнину той, хто хотів захистити свій будинок і своїх близьких, 27 вересня малював хрест на дверях свого житла. Ця традиція існує і в наш час.

    Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.

    Після походу до церкви віруючі окроплюють святою водою свої будинки, щоб захиститися від нечистої сили. З тією ж метою потрібно намалювати будинку хрест крейдою, сажею, вугіллям. Хрест можна зробити і з гілочок горобини.

    Що не можна робити сьогодні

    Свято випадає на суворий піст, тому православні віруючі повинні виключити з раціону м'ясо, рибу і будь-яку їжу тваринного походження. Також не можна лаятися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею.

    Наші предки вірили, що в цей період змії готуються до зими, тому в ліс краще не ходити – можуть напасти.

    Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

    Як для віруючих, так і для тих, хто далекий від релігії, що в цей день були дуже важливі прикмети. І багато випадкові речі набували сакральний сенс.

    27 вересня – останній день бабиного літа. Вважалося, що осінь починає рухатися назустріч зимі.

    На Русі в цей день відзначали народне свято – капусницю. Жінки, які подавали на стіл пироги з капустою, вважалися хорошими господинями. Молоді дівчата та хлопці збиралися в цей день на гуляння, дівчата накривали стіл, а хлопці обирали собі наречених.

    27 вересня безліч прикмет віщували настання холодів: птахи відлітали на південь, ведмеді лягали в барліг, а змії ховалися в нору.

    Нагадаємо, у жовтні на українців чекають «довгі вихідні».

    Теги: вихідні свята традиції
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    27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста. Що не можна робити