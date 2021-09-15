Для євреїв настає найважливіший день. Все про звичаї та правила свята Йом Кіпур

Пандемія вносить корективи у традиції відзначання Йом Кіпур

Увечері 15 вересня настає найважливіший, найсвятіший день для євреїв всього світу – Судний день (на івриті Йом Кіпур). Судний день за єврейським календарем настає на вечір 9 тішрея, через 10 днів після Рош га-Шана. Цього року – це на вечір 15 вересня. Він супроводжується постом і молитвами та закінчується увечері в четвер, 16 вересня.

Дослівно Йом Кіпур перекладається з івриту як «День спокути», «День всепрощення», «День відпущення гріхів». Інший традиційний, хоча не найточніший переклад, – «Судний день».

Згідно з Талмудом, у Судний день Всевишній виносить свій вердикт, оцінюючи вчинки людини за весь минулий рік. Саме у цей день на небі вершиться вищий суд і ставиться печатка у Книзі Життя – кому жити у новому єврейському році, а кому ні.

Традиційно у цей день євреї дотримуються 25-годинного посту, утримуючись від їжі та води. Багато хто більшу частину дня посилено молиться.

Сучасний Йом Кіпур також розглядається як день, коли справи не роблять. Напередодні Йом Кіпур іудеї збираються в синагозі. Чоловіки покриваються молитовними хустками. Коли настає ніч, співочий голосно співає три рази «Колоссянам Нідре». Колоссянам Нідре підкреслює важливість обіцянок, порушення клятв вважається найтяжчим із гріхів. Важливою частиною Йом Кіпур вважається молитва Відуй. Вона покликана задуматися про допущені промахи, що веде до усного сповідання та прохання прощення у Бога. «Ми винні» звучить на загальній традиційній молитві.

Коли закінчується святкування Йом Кіпур, останню годину Нейла надає останню можливість для покаяння. Це єдина служба в році, коли відкриті дверцята ковчега, де лежать сувої Тори. Це символізує те, що на час служби відкриті двері до воріт небесних. Служба закінчується семикратно вимовленим «Наш Бог – Господь».

У попередні роки в Ізраїлі люди цього дня кілька разів відвідували синагогу, причому чимало з них роблять це лише раз на рік у Йом Кіпур. Проте, через пандемію коронавірусу головний рабин Ізраїлю Давид Лау закликав усіх, хто може, молитися у Йом Кіпур на вулиці. Давид Лау зауважив, що й сам має намір молитися під відкритим небом біля дому та закликав усіх, хто збирається провести Йом Кіпур у синагогах, дотримуватися приписів Міністерства охорони здоров'я, зокрема носити маски.

До слова, напередодні свят уряд Ізраїлю обговорює посилення карантинних заходів у країні у зв’язку з тим, що навантаження на коронавірусні лікарні невпинно зростає.

Крім того, майже у тисячі паломників, які повернулися в Ізраїль після святкування Рош га-шану в Умані діагностували коронавірус.

Нагадаємо, паломники-хасиди, ввечері, 8 вересня, після святування Нового року за іудейським календарем – Рош га-Шана - почали від’їжджати з Умані до країн постійного проживання.