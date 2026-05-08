У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців

Автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку

У Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Трагедія сталася у четвер, 7 травня, близько 15:00 у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства. За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Рятувальники намагалися реанімувати водія та його 20-річну пасажирку безпосередньо на місці аварії. Попри зусилля медиків, врятувати молодих людей не вдалося – обоє померли від отриманих травм.

Під час перевірки правоохоронці виявили, що 22-річний водій легковика взагалі не мав права перебувати за кермом. У нього була чинна судова заборона на керування транспортними засобами.

Наразі польська поліція під наглядом прокуратури встановлює всі обставини та точні причини цієї ДТП.

фото: facebook.com/ospopalenica

