У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців

glavcom.ua
Трагедія сталася у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства.
Автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку

У Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Трагедія сталася у четвер, 7 травня, близько 15:00 у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства. За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Рятувальники намагалися реанімувати водія та його 20-річну пасажирку безпосередньо на місці аварії. Попри зусилля медиків, врятувати молодих людей не вдалося – обоє померли від отриманих травм.

Під час перевірки правоохоронці виявили, що 22-річний водій легковика взагалі не мав права перебувати за кермом. У нього була чинна судова заборона на керування транспортними засобами.

Наразі польська поліція під наглядом прокуратури встановлює всі обставини та точні причини цієї ДТП.

Нагадаємо, у квітні поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства Польщі автобус в’їхав в бар'єрну огорожу та перекинувся. У транспорті перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка. 

Наприкінці грудня у польському містечку Зеленціни неподалік Бжега сталася трагічна ДТП, що забрала життя шести людей. П'ятеро із загиблих були громадянами України.

Також у грудні у Польщі, неподалік від Любліна, сталася ДТП за участю автобуса, в якому їхали 26 громадян України. Інцидент трапився на національній дорозі №17 у селі Кольонія-Седліщкі.

Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
Російський газ знову став критично важливим для Європи
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина

