29 серпня в Україні приспустять державні прапори

29 серпня Україна відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

О 10 ранку відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання

29 серпня по всій країні будуть приспущені державні прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах і на кораблях. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

А о 10:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.

Захід відбудеться в рамках Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлений Указом президента України від 23 серпня 2019 № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію.

«Смертельний для наших захисників «зелений коридор» пролягав через поля з соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тому символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняшника», – йдеться в повідомленні.

У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.