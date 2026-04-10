10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 10 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 квітня у світі відзначають День братів і сестер. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія та інших 36-ти мучеників.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День братів і сестер

Це свято покликане зміцнити родинні зв’язки та нагадати про важливість підтримки між найближчими родичами. Традиція відзначати цей день прийшла зі США, де його заснувала Клаудія Еварт на згадку про своїх померлих брата та сестру. Сьогодні це популярне міжнародне свято, коли прийнято дарувати увагу та тепло своїм рідним.

День банана

Щорічно 10 квітня світ відзначає смачне й нестандартне свято – День банана. Дата святкування обрана на честь дати старту продажу цього фрукту в Лондоні, який відбувся у 1863 році.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія та інших 36-ти

10 квітня православна церква вшановує пам'ять групи святих мучеників, які постраждали за віру в Африці у III столітті за часів правління імператора Декія. Правитель видав указ, що зобов'язував усіх приносити жертви язичницьким ідолам, але Терентій та його сподвижники відкрито заявили про свою вірність Христу.

Християн піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити їх зректися віри. Згідно з переказами, коли їх привели до храму язичницьких богів, мученики почали молитися, і ідоли розсипалися в прах. Після тривалих мук святих Терентія, Максима, Афрікана, Помплія та ще 36 вірян стратили. Їхня жертовність стала символом непохитності християнської віри.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Терентієм Маревним». Наші предки вірили, що сонце цього дня має особливе значення:

  • Якщо при сході сонце оточене маревом (туманом) – рік буде врожайним на зерно;
  • Якщо небо чисте і сонце яскраве – доведеться переорювати поле, бо врожай буде слабким;
  • Побачити павука, що плете павутину – до потепління;
  • Якщо на дорогах ще багато бруду – весна буде затяжною.

Історичні події

  • 1633 – банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.
  • 1710 – Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.
  • 1815 – катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».
  • 1833 – вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними.
  • 1849 – американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.
  • 1912 – лайнер «Титанік» вирушив у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка.
  • 1917 – на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день.
  • 1922 – відкрилася Генуезька конференція країн Європи за участю РСФСР (початок визнання Радянської Росії).
  • 1938 – в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.
  • 1954 – у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».
  • 1967 – винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ – це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила.
  • 1972 – підписана Конвенція про заборону біологічної зброї.
  • 1992 – в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».
  • 1998 – Страсноп'ятничною угодою між урядами Ірландії та Британії загалом припинилося насильство, пов'язане з конфліктом у Північній Ірландії.
  • 2010 – авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський.
  • 2019 – вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Максим, Терентій, Африкан, Яків.

