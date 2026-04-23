23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 квітня у світі відзначають Всесвітній день книги та авторського права. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять одного з найбільш шанованих святих – святого великомученика Юрія Побідоносця.

Зміст

Свята в Україні

Всеукраїнський день психолога

Професійне свято людей, чия робота спрямована на збереження ментального здоров'я нації. В умовах повномасштабної війни роль психологів в Україні стала критично важливою: вони допомагають військовим долати наслідки бойових дій, працюють із переселенцями та дітьми, що постраждали від агресії. Це день подяки за терпіння, емпатію та допомогу у відновленні душевного спокою мільйонів українців.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день книги та авторського права

Свято встановлене ЮНЕСКО 1995 року. Дата обрана символічно, адже 23 квітня пішли з життя такі видатні автори, як Вільям Шекспір та Мігель де Сервантес. Цей день підкреслює магічну силу книги як зв’язку між минулим і майбутнім, а також сприяє захисту інтелектуальної власності.

День англійської та іспанської мов в ООН

Відзначається щороку для підтримки багатомовності та культурного розмаїття. Англійська мова вшановується в день народження та смерті Шекспіра, а іспанська – у день смерті Сервантеса. Обидві мови є офіційними мовами ООН і відіграють ключову роль у глобальній комунікації.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Юрія Побідоносця (Георгія)

23 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія (Георгія) Побідоносця. Він жив у III столітті в Каппадокії в родині християн. Юрій зробив блискучу військову кар'єру при імператорі Діоклетіані, але коли почалися переслідування християн, він роздав своє майно бідним і відкрито визнав себе вірянином.

За це його піддали нелюдським катуванням, які він витримав із надзвичайною мудрістю та мужністю. Святий Юрій вважається покровителем воїнів, хліборобів та мандрівників. Найвідомішим його подвигом є перемога над змієм, що символізує перемогу християнства над язичництвом та добра над злом.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами на Юрія (Юріїв день) звертають увагу на такі знаки:

Роса вранці на Юрія – до хорошого врожаю проса;

якщо йде сильний дощ – виросте багато трави, що добре для худоби;

чути кування зозулі – до хорошого врожаю;

вітер з півдня – чекайте на тепле літо, з півночі – до холодного.

Раніше вважалося, що з Юрієвим днем остаточно приходить весна, тому в цей день вперше виганяли худобу на пасовища.

Історичні події

971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом.

1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців.

1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.

1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.

1916 – ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони.

1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалась поставляти кайзерівській Німеччині продовольство для потреб армії.

1921 – Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців.

1923 – наскочив на скелю і затонув португальський пароплав «Моссамедес», 220 осіб загинули.

1941 – капітуляція Греції в другій світовій війні.

1951 – засновано Олімпійський комітет СРСР.

1959 – створено Спілку журналістів України.

1965 – виведено на орбіту перший радянський супутник зв'язку «Молнія-1».

1975 – у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. – Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року).

1985 – квітневий Пленум ЦК КПРС, на котрому був проголошений курс на проведення перебудови.

1990 – Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності.

1991 – парламент України прийняв закон про свободу совісті.

1993 – в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії.

1996 – ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги.

2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Іменини

День ангела святкують: Юрій, Георгій, Олександр, Олександра, Валерія, Анатолій.