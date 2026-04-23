23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Свята 23 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 квітня у світі відзначають Всесвітній день книги та авторського права. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять одного з найбільш шанованих святих – святого великомученика Юрія Побідоносця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Всеукраїнський день психолога

Професійне свято людей, чия робота спрямована на збереження ментального здоров'я нації. В умовах повномасштабної війни роль психологів в Україні стала критично важливою: вони допомагають військовим долати наслідки бойових дій, працюють із переселенцями та дітьми, що постраждали від агресії. Це день подяки за терпіння, емпатію та допомогу у відновленні душевного спокою мільйонів українців.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день книги та авторського права

Свято встановлене ЮНЕСКО 1995 року. Дата обрана символічно, адже 23 квітня пішли з життя такі видатні автори, як Вільям Шекспір та Мігель де Сервантес. Цей день підкреслює магічну силу книги як зв’язку між минулим і майбутнім, а також сприяє захисту інтелектуальної власності.

День англійської та іспанської мов в ООН

Відзначається щороку для підтримки багатомовності та культурного розмаїття. Англійська мова вшановується в день народження та смерті Шекспіра, а іспанська – у день смерті Сервантеса. Обидві мови є офіційними мовами ООН і відіграють ключову роль у глобальній комунікації.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Юрія Побідоносця (Георгія)

23 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія (Георгія) Побідоносця. Він жив у III столітті в Каппадокії в родині християн. Юрій зробив блискучу військову кар'єру при імператорі Діоклетіані, але коли почалися переслідування християн, він роздав своє майно бідним і відкрито визнав себе вірянином.

За це його піддали нелюдським катуванням, які він витримав із надзвичайною мудрістю та мужністю. Святий Юрій вважається покровителем воїнів, хліборобів та мандрівників. Найвідомішим його подвигом є перемога над змієм, що символізує перемогу християнства над язичництвом та добра над злом.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами на Юрія (Юріїв день) звертають увагу на такі знаки:

  • Роса вранці на Юрія – до хорошого врожаю проса;
  • якщо йде сильний дощ – виросте багато трави, що добре для худоби;
  • чути кування зозулі – до хорошого врожаю;
  • вітер з півдня – чекайте на тепле літо, з півночі – до холодного.

Раніше вважалося, що з Юрієвим днем остаточно приходить весна, тому в цей день вперше виганяли худобу на пасовища.

Історичні події

  • 971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом.
  • 1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців.
  • 1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.
  • 1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.
  • 1916 – ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони.
  • 1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалась поставляти кайзерівській Німеччині продовольство для потреб армії.
  • 1921 – Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців.
  • 1923 – наскочив на скелю і затонув португальський пароплав «Моссамедес», 220 осіб загинули.
  • 1941 – капітуляція Греції в другій світовій війні.
  • 1951 – засновано Олімпійський комітет СРСР.
  • 1959 – створено Спілку журналістів України.
  • 1965 – виведено на орбіту перший радянський супутник зв'язку «Молнія-1».
  • 1975 – у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. – Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року).
  • 1985 – квітневий Пленум ЦК КПРС, на котрому був проголошений курс на проведення перебудови.
  • 1990 – Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності.
  • 1991 – парламент України прийняв закон про свободу совісті.
  • 1993 – в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії.
  • 1996 – ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги.
  • 2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Іменини

День ангела святкують: Юрій, Георгій, Олександр, Олександра, Валерія, Анатолій.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua