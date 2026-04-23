23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 23 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
23 квітня у світі відзначають Всесвітній день книги та авторського права. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять одного з найбільш шанованих святих – святого великомученика Юрія Побідоносця.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 квітня 2026 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
Всеукраїнський день психолога
Професійне свято людей, чия робота спрямована на збереження ментального здоров'я нації. В умовах повномасштабної війни роль психологів в Україні стала критично важливою: вони допомагають військовим долати наслідки бойових дій, працюють із переселенцями та дітьми, що постраждали від агресії. Це день подяки за терпіння, емпатію та допомогу у відновленні душевного спокою мільйонів українців.
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день книги та авторського права
Свято встановлене ЮНЕСКО 1995 року. Дата обрана символічно, адже 23 квітня пішли з життя такі видатні автори, як Вільям Шекспір та Мігель де Сервантес. Цей день підкреслює магічну силу книги як зв’язку між минулим і майбутнім, а також сприяє захисту інтелектуальної власності.
День англійської та іспанської мов в ООН
Відзначається щороку для підтримки багатомовності та культурного розмаїття. Англійська мова вшановується в день народження та смерті Шекспіра, а іспанська – у день смерті Сервантеса. Обидві мови є офіційними мовами ООН і відіграють ключову роль у глобальній комунікації.
Релігійні свята та їхня історія
День святого великомученика Юрія Побідоносця (Георгія)
23 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія (Георгія) Побідоносця. Він жив у III столітті в Каппадокії в родині християн. Юрій зробив блискучу військову кар'єру при імператорі Діоклетіані, але коли почалися переслідування християн, він роздав своє майно бідним і відкрито визнав себе вірянином.
За це його піддали нелюдським катуванням, які він витримав із надзвичайною мудрістю та мужністю. Святий Юрій вважається покровителем воїнів, хліборобів та мандрівників. Найвідомішим його подвигом є перемога над змієм, що символізує перемогу християнства над язичництвом та добра над злом.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами на Юрія (Юріїв день) звертають увагу на такі знаки:
- Роса вранці на Юрія – до хорошого врожаю проса;
- якщо йде сильний дощ – виросте багато трави, що добре для худоби;
- чути кування зозулі – до хорошого врожаю;
- вітер з півдня – чекайте на тепле літо, з півночі – до холодного.
Раніше вважалося, що з Юрієвим днем остаточно приходить весна, тому в цей день вперше виганяли худобу на пасовища.
Історичні події
- 971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом.
- 1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців.
- 1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.
- 1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.
- 1916 – ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони.
- 1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалась поставляти кайзерівській Німеччині продовольство для потреб армії.
- 1921 – Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців.
- 1923 – наскочив на скелю і затонув португальський пароплав «Моссамедес», 220 осіб загинули.
- 1941 – капітуляція Греції в другій світовій війні.
- 1951 – засновано Олімпійський комітет СРСР.
- 1959 – створено Спілку журналістів України.
- 1965 – виведено на орбіту перший радянський супутник зв'язку «Молнія-1».
- 1975 – у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. – Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року).
- 1985 – квітневий Пленум ЦК КПРС, на котрому був проголошений курс на проведення перебудови.
- 1990 – Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності.
- 1991 – парламент України прийняв закон про свободу совісті.
- 1993 – в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії.
- 1996 – ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги.
- 2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».
Іменини
День ангела святкують: Юрій, Георгій, Олександр, Олександра, Валерія, Анатолій.
