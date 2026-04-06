Великий понеділок. Традиції та заборони першого дня Страсного тижня

З Великого понеділка українці починають готуватися до одного з найбільших церковних свят Великодня

Дуже важливо протягом всього Страсного тижня уникати веселощів, гучних гулянь та співів

6 квітня 2026 року православні віряни святкують Великий понеділок – перший день Страсного тижня.

Великий Понеділок – православне християнське свято, яке розпочинає останній тиждень перед Великоднем. Весь Страсний тиждень присвячений підготовці до Світлої Неділі, а кожен її день несе у собі різні значення, традиції та заборони.

Що означає цей день?

Християни останній тиждень Великого посту називають «Страсною седмицею». В цей період стараються дотримуватися особливо жорстких правил та не вживати в їжу навіть риби, молочних продуктів. Кожен день цього тижня називають «Страсним» чи «Великим». Їх присвячують осномним притчам та важливим подіям в житті Ісуса Христа.

Страсний тижень починається з Великого понеділка. Цього дня християни згадують євангелівську притчу про безплідне дерево смоковниці. Його прокляв Ісус Христос і воно, будучи зеленим та свіжим, відразу на очах супутників Сина Божого засохло та скрутилося. Цю подію часто порівнюють в церкві з прокляттям душі, яка не приносить тілу духовних плодів (молитва, віра, благі справи, щире покаяння).

Також у Великий понеділок прийнято згадувати старозавітного патріарха Йосипа, який був проданий в рабство до Єгипту власними братами. Він вважається прообразом самого Ісуса Христа, який прийняв страждання.

У Великий понеділок саме ці теми є головними під час церковної служби, їх відображають в співах кожного дня Страсного тижня. А митрополити починають варити миро (ароматичну олію). Цю особливу церковну святиню виготовляють лише раз в рік – у Великий понеділок.

Підготовка до одного з найбільших церковних свят – Великодня

З Великого понеділка протягом усього Страсного тижня українці активно готуються до одного з найбільших церковних свят – Великодня.

Наші предки в своїх домівках наводили лад, прибирали, білили стіни та піч, мили двері і вікна, прали килимки. До Воскресіння Ісуса Христа потрібно було завершити всю брудну роботу.

Господині обов'язково готували різні закуски і смачні частування, які повинні були дочекатися святкового столу. В середу починали пекти паски і фарбувати яйця. Піст під час Страсного тижня настільки суворий, що навіть пробувати приготовлені страви заборонялося.

Наступний після середи день Страсного тижня носить назву Чистий четвер, тому що його наші предки присвячували водним процедурам. Вважалося, що вода цього дня має особливу цілющу силу.

Дуже важливо протягом всього Страсного тижня уникати сварок, веселощів, гучних гулянь та співів.

Прикмети у Великий понеділок