16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 16 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 квітня у світі відзначають Всесвітній день голосу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучениць Агафії, Ірини та Хіонії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день голосу

Свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість голосу в повсякденному житті та закликає піклуватися про здоров’я голосових зв’язок. Це день лікарів-отоларингологів, логопедів, а також співаків, дикторів та всіх, для кого голос є основним професійним інструментом.

День Чарлі Чапліна

Щорічно 16 квітня відзначається День Чарлі Чапліна, бо саме цього дня у 1889 році народився легендарний актор та режисер, класик німого кіно. Чарлі Чапліна вважають зворушливим талановитим митцем, який майстерно володів акторською грою навіть без слів. Чаплін належить до списку найуспішніших коміків, адже він геніально комбінував гумор з трагізмом.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії

16 квітня православна церква вшановує пам'ять трьох рідних сестер – Агафії (Агапії), Ірини та Хіонії, які жили наприкінці III – на початку IV століття поблизу міста Аквілеї (Італія). Вони рано залишилися сиротами та вирішили присвятити своє життя служінню Богу, зберігаючи дівоцтво та відмовляючись від шлюбу з язичниками.

Під час гонінь імператора Діоклетіана сестер схопили. Коли вони відмовилися принести жертву ідолам та зректися віри, їх піддали тортурам. Агафію та Хіонію спалили живцем, а Ірину згодом стратили через стріли. Згідно з переказами, вогонь не зашкодив тілам Агафії та Хіонії, що стало свідченням їхньої святості.

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Агафією-Урив-береги», оскільки через повені річки часто розмивали береги:

Якщо на Агафію день сонячний – можна очікувати на раннє і спекотне літо;

Якщо береза розпустила листя раніше за вільху – літо буде сухим;

Рясний дощ цього дня обіцяє багатий врожай ягід та фруктів;

Багато подорожника на дорогах – до врожайного літа;

Наші предки вірили, що в цей день не можна сваритися вдома, інакше «Навський Великдень» принесе в хату неспокій.

Історичні події

1178 рік до н. е. – повне сонячне затемнення, за підрахунками вчених Одіссей повертається на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни;

73 рік – римляни захоплюють юдейську фортецю Масада;

1346 рік – Стефан Душан проголошує заснування Сербської імперії;

1574 рік – перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги;

1632 рік – засновують Києво-Могилянську академію;

1705 рік – англійська королева Анна посвячує Ісаака Ньютона у лицарі – це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги;

1848 рік – цісар Фердинанд I підписує патент «Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині», яким найраніше в імперії скасовує панщину;

1871 рік – приймають конституцію Німецької імперії, що діяла до 1919 року, тоді Берлін стає столицею Німецької імперії;

1912 рік – англійка Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;

1936 рік – у Львові розпочинаються масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1947 рік – Бернард Барух вперше вживає термін «Холодна війна» для позначення відносин між СРСР і США;

1995 рік – починає діяти телефонний міжнародний код «380» для України;

2000 рік – на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2000 рік – Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують «Українську правду», перше україномовне інтернет-видання;

2003 рік – підписують Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Микита, Леонід, Галина, Ірина, Агафія.