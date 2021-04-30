  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо в Страсну п'ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим - 30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Якщо в Страсну п'ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим

    Фото з відкритих джерел

    У цей день заборонено прибирати або працювати по дому

    Сьогодні, 30 квітня, віряни вшановують пам'ять святої Римсько-католицької церкви Вальпургії (Вальбурги Хайденхаймської). Також в цей день Велика п'ятниця – п'ятий день Страсного тижня, коли віряни згадують розп'яття і смерть Ісуса Христа.

    В Україні в цей день відзначають День прикордонника, а в світі Міжнародний день джазу. Крім того, сьогодні 47-й день Великого посту.

    Міжнародний день джазу

    _2021-04-27_193245

    Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

    В даний час багато громадських організацій, навчальних закладів та приватних осіб, а також органи державної влади надають підтримку просуванню джазу, і Міжнародний день джазу – один з інструментів для цього.

    Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

    Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів. Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

    День прикордонника в Україні

    _2021-04-27_193452

    Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року, згідно з указом президента країни.

    Державна прикордонна служба України, спираючись на традиції і досвід усіх поколінь захисників рубежів, продовжує виконувати відповідальні завдання з охорони українського кордону. Україна межує з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною.

    Також прикордонники стежать за дотриманням прикордонного режиму, проводять прикордонний контроль і пропуск через державний кордон, ведуть оперативно-розшукову діяльність, беруть участь в боротьбі з організованою злочинністю і нелегальною міграцією.

    Традиційно у всіх українських містах до Дня прикордонника приурочено багато урочистих і святкових заходів.

    Страсна п'ятниця в 2021 році

    _2021-04-27_193625

    Страсна, або Велика п'ятниця – народно-християнське свято. Його відзначають в п'ятницю перед Великоднем. Православна Церква в цей день згадує розп'яття і смерть Ісуса Христа.

    Історія свята

    3 квітня 33 року, в ніч з четверга на п'ятницю, фарисеї вирішили стратити Ісуса Христа. Вони заарештували його і привели до первосвященика Анни. Він направив затриманого до Каяфи, руками якого хотів зробити зло. Там Спасителя принизили і висміяли. Але Він смиренно переніс всі плювки і ляпаси.

    Брехливі свідки, яких заздалегідь вибрали з іудейської юрби, показали, що Ісус пообіцяв побудувати новий храм за три дні, якщо вони зруйнують вже наявний. Спаситель спробував пояснити, що Його слова невірно і занадто буквально зрозуміли, а сенс перекрутили. Але Його грубо перервали, а натовп освистав. Коли ж Ісус визнав себе Справжнім Сином Божим, Каяфа в знак протесту проти блюзнірських промов розірвав на собі мантію. Спасителя засудили до смерті через розп'яття.

    У п'ятницю вранці Ісуса доставили на суд римського префекта в Юдеї Понтія Пілата. Після спілкування з бранцем він зрозумів, що ця людина не несе загрози державі і запропонував відпустити. У той час був звичай на честь єврейської Пасхи милувати одного із засуджених до смерті. Але фарисеї вибрали небезпечного розбійника і вбивцю Варавву. Прокуратор поцікавився, чому вони хочуть помилувати бандита замість невинного філософа. Йому відповіли, що Ісуса з Назарета потрібно стратити, оскільки він вважає себе сином Господа.

    О третій годині дня Спасителя розіп'яли на горі Голгофа. За три години на місто спустилася темрява, і потемніло сонце. Багато хто побачив це, прозріли і покаялися.

    Традиції та обряди свята

    У цей день Православна Церква згадує про розп'яття Ісуса Христа, зняття його з хреста і поховання. О третій годині дня священики виносять з вівтаря в центр храму плащаницю – полотно, на якому зображено тіло Ісуса Христа в труні. Увечері здійснюється служба, під час якої віряни стоять із запаленими свічками в руках. Плащаницю обносять навколо храму. В цей день в церквах не дзвонять у дзвони.

    Після служби парафіяни не гасять запалені свічки. Вони приносять їх додому і ставлять перед іконами.

    Що можна їсти в Страсну п'ятницю

    Страсна п'ятниця припадає на останній тиждень Великого посту. У цей день прийнято дотримуватися особливо суворого посту: не можна вживати їжу до виносу плащаниці в храмі. Після цього за церковним статутом дозволяється тільки їсти хліб і пити воду.

    Що не можна робити в Страсну п'ятницю

    Церква забороняє в це свято працювати по дому, співати, танцювати, веселитися, слухати музику, лихословити і чортихатися. Не можна шити, прати, різати, в'язати. Забороняється брати в руки сокиру і будь-який землеробський інструмент.

    Прикмети на Страсну п'ятницю

    • Ніч на п'ятницю зоряна, а вранці ясний світанок – до хорошого урожаю пшениці.
    • Якщо в Страсну п'ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим.
    • Випечений в цей день хліб вважається лікувальним.
    • Якщо в Страсну п'ятницю відлучити малюка від грудей, то дитина виросте здоровою і сильною.
    • Хто веселиться, співає і танцює в цей день – той весь рік буде сумувати.

    Вальпургієва ніч

    _2021-04-27_193753

    Вальпургієва ніч в 2021 році відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня. Свято присвячене дню пам'яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської.

    Історія життя святої Вальпургії

    Вальпургія народилася близько 710 року в сім'ї короля Західної Саксонії Річарда. У 11 років вона вступила до монастиря. Одного разу корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив в шторм. Вона кинулася на коліна і стала молитися. Ураган припинився, і море заспокоїлося. Завдяки цьому чуду Вальпургія стала покровителькою моряків.

    Ще одне диво сталося після її смерті. Коли останки поклали в нішу скелі Айштадта, звідти проступило живильне масло. Після цього випадку Вальпургу удостоїли лику святої.

    На іконах свята зображена з псом, який символізує провідника в потойбічний світ, і трикутним дзеркалом, в якому можна побачити майбутнє.

    Містичним свято стало в результаті історії, яка сталася після смерті Вальпургії. Під час реставрації монастиря, в якому її поховали, робочі осквернили її могилу. Після цього один раз уночі тінь святої з'явилася єпископу.

    Традиції та обряди

    Вальпургієва ніч – свято весни і бенкет відьом. У цей день люди розпалюють багаття, щоб очиститися від злих духів. Влаштовують концерти, хороводи та ігри, підривають петарди.

    У ніч на 1 травня в народі прийнято гадати на майбутнє.

    У середні віки в цей день люди виганяли відьом. Для цього вони спалювали на багатті солом'яне опудало, обходили будинки з вогнем, дзвонили в церковні дзвони. Сипали перед порогом будинку пісок або траву, щоб в нього не пробралася нечиста сила.

    Знахарки збирали трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу в цей день.

    Що не можна робити сьогодні

    • Категорично забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи, забиратися або працювати по дому.
    • Всі приготування необхідно завершити до Страсної п'ятниці, оскільки в цей день згадується розп'яття Ісуса Христа.
    • Пекти паски і паски, фарбувати яйця теж не варто, інакше вони швидко зіпсуються.

    Народні прикмети

    • У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.
    • Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.
    • Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.
    • Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.
    • У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.

    Іменини

    У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.

    Теги: свята православна церква традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies