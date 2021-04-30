30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо в Страсну п'ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим

У цей день заборонено прибирати або працювати по дому

Сьогодні, 30 квітня, віряни вшановують пам'ять святої Римсько-католицької церкви Вальпургії (Вальбурги Хайденхаймської). Також в цей день Велика п'ятниця – п'ятий день Страсного тижня, коли віряни згадують розп'яття і смерть Ісуса Христа.

В Україні в цей день відзначають День прикордонника, а в світі Міжнародний день джазу. Крім того, сьогодні 47-й день Великого посту.

Міжнародний день джазу

Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

В даний час багато громадських організацій, навчальних закладів та приватних осіб, а також органи державної влади надають підтримку просуванню джазу, і Міжнародний день джазу – один з інструментів для цього.

Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів. Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

День прикордонника в Україні

Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року, згідно з указом президента країни.

Державна прикордонна служба України, спираючись на традиції і досвід усіх поколінь захисників рубежів, продовжує виконувати відповідальні завдання з охорони українського кордону. Україна межує з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною.

Також прикордонники стежать за дотриманням прикордонного режиму, проводять прикордонний контроль і пропуск через державний кордон, ведуть оперативно-розшукову діяльність, беруть участь в боротьбі з організованою злочинністю і нелегальною міграцією.

Традиційно у всіх українських містах до Дня прикордонника приурочено багато урочистих і святкових заходів.

Страсна п'ятниця в 2021 році

Страсна, або Велика п'ятниця – народно-християнське свято. Його відзначають в п'ятницю перед Великоднем. Православна Церква в цей день згадує розп'яття і смерть Ісуса Христа.

Історія свята

3 квітня 33 року, в ніч з четверга на п'ятницю, фарисеї вирішили стратити Ісуса Христа. Вони заарештували його і привели до первосвященика Анни. Він направив затриманого до Каяфи, руками якого хотів зробити зло. Там Спасителя принизили і висміяли. Але Він смиренно переніс всі плювки і ляпаси.

Брехливі свідки, яких заздалегідь вибрали з іудейської юрби, показали, що Ісус пообіцяв побудувати новий храм за три дні, якщо вони зруйнують вже наявний. Спаситель спробував пояснити, що Його слова невірно і занадто буквально зрозуміли, а сенс перекрутили. Але Його грубо перервали, а натовп освистав. Коли ж Ісус визнав себе Справжнім Сином Божим, Каяфа в знак протесту проти блюзнірських промов розірвав на собі мантію. Спасителя засудили до смерті через розп'яття.

У п'ятницю вранці Ісуса доставили на суд римського префекта в Юдеї Понтія Пілата. Після спілкування з бранцем він зрозумів, що ця людина не несе загрози державі і запропонував відпустити. У той час був звичай на честь єврейської Пасхи милувати одного із засуджених до смерті. Але фарисеї вибрали небезпечного розбійника і вбивцю Варавву. Прокуратор поцікавився, чому вони хочуть помилувати бандита замість невинного філософа. Йому відповіли, що Ісуса з Назарета потрібно стратити, оскільки він вважає себе сином Господа.

О третій годині дня Спасителя розіп'яли на горі Голгофа. За три години на місто спустилася темрява, і потемніло сонце. Багато хто побачив це, прозріли і покаялися.

Традиції та обряди свята

У цей день Православна Церква згадує про розп'яття Ісуса Христа, зняття його з хреста і поховання. О третій годині дня священики виносять з вівтаря в центр храму плащаницю – полотно, на якому зображено тіло Ісуса Христа в труні. Увечері здійснюється служба, під час якої віряни стоять із запаленими свічками в руках. Плащаницю обносять навколо храму. В цей день в церквах не дзвонять у дзвони.

Після служби парафіяни не гасять запалені свічки. Вони приносять їх додому і ставлять перед іконами.

Що можна їсти в Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця припадає на останній тиждень Великого посту. У цей день прийнято дотримуватися особливо суворого посту: не можна вживати їжу до виносу плащаниці в храмі. Після цього за церковним статутом дозволяється тільки їсти хліб і пити воду.

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

Церква забороняє в це свято працювати по дому, співати, танцювати, веселитися, слухати музику, лихословити і чортихатися. Не можна шити, прати, різати, в'язати. Забороняється брати в руки сокиру і будь-який землеробський інструмент.

Прикмети на Страсну п'ятницю

Ніч на п'ятницю зоряна, а вранці ясний світанок – до хорошого урожаю пшениці.

Якщо в Страсну п'ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим.

Випечений в цей день хліб вважається лікувальним.

Якщо в Страсну п'ятницю відлучити малюка від грудей, то дитина виросте здоровою і сильною.

Хто веселиться, співає і танцює в цей день – той весь рік буде сумувати.

Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч в 2021 році відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня. Свято присвячене дню пам'яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської.

Історія життя святої Вальпургії

Вальпургія народилася близько 710 року в сім'ї короля Західної Саксонії Річарда. У 11 років вона вступила до монастиря. Одного разу корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив в шторм. Вона кинулася на коліна і стала молитися. Ураган припинився, і море заспокоїлося. Завдяки цьому чуду Вальпургія стала покровителькою моряків.

Ще одне диво сталося після її смерті. Коли останки поклали в нішу скелі Айштадта, звідти проступило живильне масло. Після цього випадку Вальпургу удостоїли лику святої.

На іконах свята зображена з псом, який символізує провідника в потойбічний світ, і трикутним дзеркалом, в якому можна побачити майбутнє.

Містичним свято стало в результаті історії, яка сталася після смерті Вальпургії. Під час реставрації монастиря, в якому її поховали, робочі осквернили її могилу. Після цього один раз уночі тінь святої з'явилася єпископу.

Традиції та обряди

Вальпургієва ніч – свято весни і бенкет відьом. У цей день люди розпалюють багаття, щоб очиститися від злих духів. Влаштовують концерти, хороводи та ігри, підривають петарди.

У ніч на 1 травня в народі прийнято гадати на майбутнє.

У середні віки в цей день люди виганяли відьом. Для цього вони спалювали на багатті солом'яне опудало, обходили будинки з вогнем, дзвонили в церковні дзвони. Сипали перед порогом будинку пісок або траву, щоб в нього не пробралася нечиста сила.

Знахарки збирали трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу в цей день.

Що не можна робити сьогодні

Категорично забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи, забиратися або працювати по дому.

Всі приготування необхідно завершити до Страсної п'ятниці, оскільки в цей день згадується розп'яття Ісуса Христа.

Пекти паски і паски, фарбувати яйця теж не варто, інакше вони швидко зіпсуються.

Народні прикмети

У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.

Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.

Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.

Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.

У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.

Іменини

У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.