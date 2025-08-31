Головна Країна Суспільство
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

31 серпня: День шахтаря, Свято Жнив, а також Покладення Пояса Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 31 серпня, в Україні відзначають День шахтаря та Свято Жнив. Також за церковним календарем віряни вшановують Покладення Пояса Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 31 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День шахтаря

31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В останню неділю серпня Україна відзначає професійне свято шахтарів – День шахтаря. Люди цієї суворої професії отримують вітання рідних та колег. Найбільш видатні трудівники отримують подяки та нагороди. Шахтарські міста сходу і заходу України до війни відзначали День шахтаря концертами, масовими гуляннями, конкурсами та салютами. Під час урочистих заходів згадують тих шахтарів, що загинули в забоях під час завалів та вибухів.

Святкування Дня шахтаря у незалежній Україні було офіційно затверджено у 1993 році указом президента Кравчука. Відтоді працівники шахт щороку святкують цей день. Їхня праця вважається дуже шкідливою для здоров’я, небезпечною та складною. Тому для шахтарів та їх родин ця подія є визначною й очікуваною.

Свято Жнив

31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Серпень, найбагатший та найщедріший місяць літа підходить до свого завершення. Проте в лісах, полях та в домашніх садибах все ще багато плодів. Збір врожаю продовжується, а разом з ним активізується заготівля, переробка та підготовка для зберігання зерна, фруктів, овочів, грибів тощо. Ще кельти та слов’яни, що населяли наші землі багато століть тому, в кінці серпня відзначали свято жнив, яке було чи не найосновнішим в їхньому календарі. Багато давніх традицій збереглося і до наших днів. І це не дивно, адже ми так само продовжуємо збирати врожай у серпні, тому завжди є привід подякувати нашій Матінці-Землі за її щедрі дари. Свято Жнив відзначається в останню неділю серпня.

В серпні закінчуються жнива ярих посівів, ячменю, пшениці та інших зернових, що були посіяні навесні. Ця подія була завжди знаковою для землеробів та гучно відзначалася нашими пращурами. Давні слов’яни, що населяли землі Східної Європи, спочатку святкували День першого снопу, тобто день початку жнив. А от після завершення жнив або на День останнього снопу завжди проходили величезні святкування. 

Було своє свято жнив у кельтів та представників германських народностей. З надзвичайно великим розмахом вони відзначали фестиваль хліба, який назвали «Лугнасад». За свою суттю це було свято бога сонця, який втрачав свою могутність та старів, оскільки світловий день в серпні вже йшов до спаду. В часи розквіту християнської епохи язичницьку назву «Лугнасад» перейменували на «Ламмас», що в перекладі означає «хлібна меса». 

Міжнародні свята

Всесвітній день блогу (Всесвітній день блогера)

31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Попри те, що історія блоггінгу досить коротка, якщо порівнювати її з історією самого Інтернету, блоги стали невід’ємною частиною сучасної онлайн культури. Практично в кожної людини є хоча б один улюблений блог, і це не дивно, адже вони дуже різні – новинні, тематичні, тобто присвячені певній професійній діяльності чи хобі, або виключно розважальні. Явище блоггінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що  існує навіть спеціальне свято – Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували в 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. Дату було обрано не випадково – її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово «blog».

Міжнародний день поінформованості про передозування

31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Міжнародний день поінформованості про передозування відзначається щороку 31 серпня. Цей день присвячений вшануванню пам'яті людей, які загинули внаслідок передозування, а також приверненню уваги до проблеми передозування. Мета свята – зменшити стигматизацію, пов’язану з вживанням наркотиків, та нагадати про важливість профілактики і допомоги тим, хто цього потребує.

Релігійні свята та їхня історія

Покладення Пояса Пресвятої Богородиці

31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

31 серпня у церковному календарі – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято пов’язане з дорогоцінною християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч виплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастиря Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – у монастирі у Трірі (Німеччина), а третя – у Грузії.

Це свято нагадує про дива і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

Народні вірування та прикмети

Якщо дме південний вітер, то погода буде ясною і теплою.

  • Туман вранці віщує заморозки.
  • Жолуді на дубі вже великі – до врожайного року.
  • Якщо птахи збираються у зграї і відлітають – осінь буде холодною.

Історичні події

  • 1422 – Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців.
  • 1733 – своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.
  • 1898 – офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
  • 1907 – створено Антанту.
  • 1919 – у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР.
  • 1939 – Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад.
  • 1986 – радянський пасажирський лайнер «Адмірал Нахимов» затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером «Петро Васев»; загинули 423 людини.
  • 1993 – завершено виведення російських військ із Литви.
  • 1994 – у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
  • 1995 – на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.
  • 2002 – відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.
  • 2015 – Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

Теги: свята релігія традиції свято календар

