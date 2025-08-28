Головна Країна Суспільство
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

28 серпня – день, насичений як релігійними, так і світськими подіями.

Сьогодні відзначають Міжнародний день краватки-метелика та День читання коміксів, а в Україні – традиційне свято Обжинки.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

Обжинки

28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це стародавнє українське свято, яке відзначає завершення жнив. Це свято має глибоке коріння у народних традиціях і символізує закінчення важкої праці на полях та початок періоду відпочинку. Святкування Обжинок зазвичай відбувається наприкінці серпня, коли завершуються жнива. Цього дня день селяни збираються разом, щоб відсвяткувати успішне збирання врожаю. 

Однією з головних традицій є плетіння вінка з останніх колосків, який потім урочисто несуть до церкви для освячення. Після цього вінок зберігають до наступного року, а зерно з нього використовують для посівання. Свято супроводжується піснями, танцями та святковою трапезою. Господарі частують женців хлібом-сіллю та іншими стравами, а також організовують різні обрядові дійства.

Міжнародні свята

День краватки-метелика

28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

28 серпня у США святкують Національний день краватки-метелика. Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Невідомо, хто заснував цей день, але відзначається він з 2007 року. Це свято дарує усім прекрасну нагоду одягнути краватку-метелик, якою можна прикрасити свій повсякденний одяг. Ті, хто ніколи не носив цей аксесуар, можуть спробувати додати його до свого звичного гардеробу. 

Багато людей вважають, що батьківщиною краватки-метелика є Франція, але це не так. Походить цей аксесуар із Хорватії. Французькі військові запозичили навичку носити метелика під час Тридцятирічної війни у хорватських солдатів, які зав’язували навколо шиї хустку, щоб фіксувати комір сорочки.

Міжнародний день публічного читання коміксів

28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів. Це щорічне свято усіх героїв коміксів. У 2010 році Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали святкування International Read Comics in Public Day. Мета свята полягала у просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів. 

Джек Кірбі народився у 1917 році, а у 1936 займав посаду художника коміксів. Він створив таких відомих персонажів як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Працюючи над коміксами, він отримав прізвисько «Король коміксів». Завдяки його праці комікси стали дуже популярними. Сьогодні образи супергероїв коміксів використовують на телебаченні, при виготовленні іграшок, відеоігор та одягу. Комікси можна зустріти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та шкільних програмах.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Мойсея Мурина

28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

та святого Августина Іппонського. За новим церковним календарем, 28 серпня вшановують пам'ять цих двох святих. Преподобний Мойсей жив у IV столітті, він був ефіопом, який після життя розбійника навернувся до віри і став аскетом. Святий Августин, єпископ Іппонський, був впливовим теологом і філософом, його роботи сформували західне християнство.

Народні вірування та прикмети

Народна назва дня за старим стилем – Міхей-Тиховій. У цей день спостерігали за вітром, щоб визначити, якою буде осінь.

  • Сильний вітер на Міхея – осінь буде вітряною та дощовою.
  • Якщо журавлі летять високо і не поспішаючи – осінь буде теплою і сухою.
  • Якщо зранку сонце закривають темні хмари – незабаром похолодає.
  • Ясна і зоряна ніч на Міхея – до теплої осені.

Історичні події

  • 1797 – США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі.
  • 1921 – у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.
  • 1924 – Серпневий виступ грузинів проти радянської влади.
  • 1925 – голова Раднаркома Олексій Риков підписав декрет про відновлення виготовлення горілки.
  • 1937 – у Японській імперії була заснована компанія Toyota.
  • 1941 – у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.
  • 1963 – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації.
  • 1990 – Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна.
  • 1996 – після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.
  • 1999 – в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру «Вежі Петронас» заввишки 452 метри кожна.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
Рідкісний для Європи гриб зафіксовано в Україні. Чому він такий важливий
Рідкісний для Європи гриб зафіксовано в Україні. Чому він такий важливий

