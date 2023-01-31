Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня світ відзначає День ювеліра
фото з відкритих джерел

31 січня не рекомендується переїздити та виходити на двір до світанку

 

31 січня православні віряни відзначають День пам'яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. В різних куточках планети святкують Всесвітній день ювеліра, Міжнародний день зебри та День скотча.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 січня — Всесвітній день ювеліра. Ця професія має дуже довгу історію і вважається однією з найдавніших, адже люди завжди любили себе прикрашати. Ювеліри, на відміну від інших майстрів з обробки матеріалів, таких як ковалі чи різьбярі по каменю, мають справу з дорогоцінними матеріалами.

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні відзначають Міжнародний день зебри. Запровадили це свято природоохоронні організації, які виступають за збереження цих унікальних смугастих тварин. Смуги є природним пристосуванням, яке допомагає зебрі захищатися від диких тварин. Також вона може розвивати швидкість до 80 км/годину.

31 січня відзначається День скотча. Зараз ця липка стрічка, нанесена на целофанову основу, використовується у кожній оселі. Її модифікації застосовуються у побуті та на виробництві, при ремонті, фарбуванні машин, відправлені поштових посилок, склеюванні будь-яких предметів з різних матеріалів.

Релігійне свято

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа.

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Афанасій народився в Олександрії в родині християн. В молоді роки став дияконом Олександрійської Церкви. Ще будучи зовсім молодим чоловіком Афанасій бачив, що в церкві немає справжньої благочесті. Адже надто багато людей є послідовниками Арія, який заперечував той факт, що Христос має в собі божественну природу. Коли помер патріарх Александр Афанасій зайняв його посаду і почав розвінчувати вчення аріан. Через це вони святого обмовили і навіть приписали йому зґвалтування і вбивство. Кілька разів патріарха виганяли з Олександрії.

Кирило також був відомим борцем за справедливість та віру в Христа. Коли він отримав посаду патріарха, то вигнав єретиків з Олександрії, освятив капище язичників та навіть побудував великий храм на його місці. Найважчою ж була боротьба Кирила з несторіанською єрессю, Кирило зміг добитися скликання Вселенського Собору. Саме там вчення Несторія визнали єретичним, а самого Несторія позбавили сану і вигнали у Лівійську пустелю.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • якщо відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим;
  • якщо сонце виглянуло опівдні - до ранньої весни;
  • якщо серйозна заметіль, то зима затримається;
  • якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
  • сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • з цього дня до Великодня не рекомендується відзначати весілля;
  • не можна хрестити хлопчиків сьогодні, інакше в майбутньому у них буде чоловіче безсилля;
  • не варто переїздити;
  • не можна виходити з дому до світанку та без серйозної причини;
  • не слід звертатися до суду в цю дату, бо програєте справу.

Іменини

Нині святкують День ангела: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.

 

Теги: свята релігія соціум українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корупція краде майбутнє в нашої країни
Як побудувати нову країну під час війни
14 сiчня, 13:14
Онуфрій відправив листа до генсека ООН
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
За версією Віктора Медведчука, у війні винна саме Україна
Медведчук написав статтю про Україну. Навіщо?
16 сiчня, 09:55
У США відбулося дуже багато акцій на підтримку України
Чи втомилися американці від війни в Україні? Союзники
16 сiчня, 08:00
7 січня – Різдво Христове за юліанським календарем
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 сiчня, 00:05
Україна розгорнула виробництво покращених осколкових мін в одній з країн НАТО
Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна
14 сiчня, 15:27
17 січня святкується День дитячих винаходів
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 сiчня, 00:05
Головним святковим обрядом Водохреща є купання в ополонці
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
19 сiчня, 00:05
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
24 сiчня, 08:43

Суспільство

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів
Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція
Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція
Блогер Іванов пояснив, чому в Україні досі працює російський бізнес
Блогер Іванов пояснив, чому в Україні досі працює російський бізнес

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
17K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8159
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7857
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
7774
Московська церква пішла жалітися в ООН

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту