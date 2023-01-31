31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

31 січня не рекомендується переїздити та виходити на двір до світанку

31 січня православні віряни відзначають День пам'яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. В різних куточках планети святкують Всесвітній день ювеліра, Міжнародний день зебри та День скотча.

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Який сьогодні день в Україні і світі

31 січня — Всесвітній день ювеліра. Ця професія має дуже довгу історію і вважається однією з найдавніших, адже люди завжди любили себе прикрашати. Ювеліри, на відміну від інших майстрів з обробки матеріалів, таких як ковалі чи різьбярі по каменю, мають справу з дорогоцінними матеріалами.

Сьогодні відзначають Міжнародний день зебри. Запровадили це свято природоохоронні організації, які виступають за збереження цих унікальних смугастих тварин. Смуги є природним пристосуванням, яке допомагає зебрі захищатися від диких тварин. Також вона може розвивати швидкість до 80 км/годину.

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31 січня відзначається День скотча. Зараз ця липка стрічка, нанесена на целофанову основу, використовується у кожній оселі. Її модифікації застосовуються у побуті та на виробництві, при ремонті, фарбуванні машин, відправлені поштових посилок, склеюванні будь-яких предметів з різних матеріалів.

Релігійне свято

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа.

Афанасій народився в Олександрії в родині християн. В молоді роки став дияконом Олександрійської Церкви. Ще будучи зовсім молодим чоловіком Афанасій бачив, що в церкві немає справжньої благочесті. Адже надто багато людей є послідовниками Арія, який заперечував той факт, що Христос має в собі божественну природу. Коли помер патріарх Александр Афанасій зайняв його посаду і почав розвінчувати вчення аріан. Через це вони святого обмовили і навіть приписали йому зґвалтування і вбивство. Кілька разів патріарха виганяли з Олександрії.

Кирило також був відомим борцем за справедливість та віру в Христа. Коли він отримав посаду патріарха, то вигнав єретиків з Олександрії, освятив капище язичників та навіть побудував великий храм на його місці. Найважчою ж була боротьба Кирила з несторіанською єрессю, Кирило зміг добитися скликання Вселенського Собору. Саме там вчення Несторія визнали єретичним, а самого Несторія позбавили сану і вигнали у Лівійську пустелю.

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Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим;

якщо сонце виглянуло опівдні - до ранньої весни;

якщо серйозна заметіль, то зима затримається;

якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

з цього дня до Великодня не рекомендується відзначати весілля;

не можна хрестити хлопчиків сьогодні, інакше в майбутньому у них буде чоловіче безсилля;

не варто переїздити;

не можна виходити з дому до світанку та без серйозної причини;

не слід звертатися до суду в цю дату, бо програєте справу.

Іменини

Нині святкують День ангела: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.