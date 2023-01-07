7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку
У суботу, 7 січня, у світі відзначають День Дістаффа, тобто повернення до роботи, а віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем.
Яке сьогодні релігійне свято
Різдво Христове за юліанським календарем – у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами (католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав та організацій світу.
Завершує різдвяний піст – Адвент, час очікування на прихід Ісуса.
Народні прикмети й традиції
- Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;
- Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;
- Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;
- Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;
- Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку;
- Не можна братись за важку фізичну роботу;
- Не можна прибирати вдома та вишивати;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна піддаватись поганим звичкам;
- Не можна тримати на когось зло.
Хто святкує день ангела
У суботу, 7 січня, іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.
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