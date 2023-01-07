7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку

У суботу, 7 січня, у світі відзначають День Дістаффа, тобто повернення до роботи, а віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем.

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Яке сьогодні релігійне свято

Різдво Христове за юліанським календарем – у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами (католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав та організацій світу.

Завершує різдвяний піст – Адвент, час очікування на прихід Ісуса.

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Народні прикмети й традиції

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку;

Не можна братись за важку фізичну роботу;

Не можна прибирати вдома та вишивати;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна тримати на когось зло.

Хто святкує день ангела

У суботу, 7 січня, іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.