4 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки

4 червня в Україні та в усьому світі відзначається День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, Міжнародний день боротьби з карієсом зубів та Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Павославні християни святкують Трійцю та вшановують святого Василіска.

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День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ

фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України відзначають 4 червня з 2021 року.

Російська агресія в Україні триває з 2014 року, а 24 лютого 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тільки за цей час російські загарбники вбили 484 українські дитини. Кількість загиблих від війни дітей уже переважає саму кількості днів, скільки триває ця повномасштабна агресія. За 466 днів – на кожен день випадає смерть дитини. І це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава.

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Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України, на сьогодні 998 дітей отримали поранення, 389 зникли безвісти, 19 505 примусово депортовані на територію держави-агресорки. Напевно, ці цифри не є остаточними і повними.

Міжнародний день боротьби з карієсом зубів

фото з відкритих джерел

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Основними факторами ризику виникнення захворювань ротової порожнини є їжа із високим вмістом цукру, куріння, вживання алкоголю, а також недостатні гігієна порожнини рота і догляд.

Споживання надмірної кількості цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Загроза карієсу зростає, якщо ви споживаєте цукор більше чотирьох разів на день і/або споживаєте понад 50 г (приблизно 12 чайних ложок) на день.

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Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події – результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Мученик Василіск

фото з відкритих джерел

4 червня вшановується пам’ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не побажав принести жертву язичницьким богам. В результаті, був обезголовлений. У народі 4 червня називали по-різному: Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Зустрічалися 4 червня в будинку і розважали один одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Чому виникла традиція не проводити ніяких робіт в цей день? 4 червня відзначали день Ярила – бога природи і животворящих сил. Згодом він злився зі святом Трійці. Була поширена традиція 4 червня прикрашати стрічками молоду березу і дома.

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Трійця

фото з відкритих джерел

Свято Трійці не має своєї постійної дати та залежить від дати святкування Воскресіння Христового. Традиційно Трійцю відзначають на 50 день після Великодня, і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця. Трійця входить в число найважливіших церковних свят.

Цьогоріч свято припадає на 4 червня. На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок.

Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендується в цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Народні прикмети

Гарний урожай огірків обіцяв велику кількість оводів і павуків.

Рік буде врожайним, якщо вранці на траві багато роси.

Соловей вночі співає – погода обіцяє бути хорошою і теплою.

Тумани – до грибного літа.

Іменини

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск.