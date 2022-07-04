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    Суспільство

    4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    В Україні відзначають День Національної поліції - 4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    В Україні відзначають День Національної поліції
    фото з відкритих джерел

    Не варто уникати сьогодні домашньої роботи

    Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції, а віряни вшановують пам'ять мученика Юліана.

    Також сьогодні в Україні – День судового експерта, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі – День короля, в Латвії – День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії – День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді – День звільнення.

    День Національної поліції України

    Сьогодні, 4 липня 2021 року, відзначають День Національної поліції України. Згідно з Указом президента України від 4 квітня 2018 року № 97. цей день призначений на 4 липня. 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.

    День судового експерта

    4 липня відзначають День судового експерта – професійне свято судового експерта. З ініціативою введення Дня судового експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту.

    День незалежності США

    День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: «Четверте липня») і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.

    Яке сьогодні релігійне свято



    Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.

    В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.

    Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
    • Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
    • Заборонено обманювати близьких.

    Народні традиції і прикмети

    • Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
    • Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
    • Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
    • Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.

    Іменини

    У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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    Теги: церква свята православна церква Україна традиції
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    4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони