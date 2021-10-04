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    4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    &emsp;Перший понеділок жовтня &ndash; Всесвітній день тварин - 4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
     Перший понеділок жовтня – Всесвітній день тварин
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні є хороша нагода привітати архітекторів, космонавтів та лікарів

    Сьогодні, у понеділок, 4 жовтня, відзначаємо:

    • Всесвітній День архітектора

    Свято відзначається в перший понеділок жовтня. Засновано Міжнародним союзом архітекторів в 1985 році.

    • Всесвітній день тварин

    Статистика невблаганна: щогодини з лиця Землі безповоротно зникають три види тварин. Кожен день відходять в історію близько 70-ти видів флори і фауни нашої планети. Біологічне різноманіття Землі неухильно скорочується величезними темпами.

    Ще в 1931-му році прихильники руху захисту природи, на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції, враховуючи сумну динаміку розвитку відносин людини і природи, ініціювали установити щорічний Всесвітній день захисту тварин, який було прийнято відзначати 4-го жовтня.

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    Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, який помер 4-го жовтня 1226-го року, котрий вважається в католицькій культурі покровителем тварин.

    • Міжнародний день лікаря

    У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів – Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ.

    MSF, діючи під егідою ООН, надає допомогу жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає усім незалежно від політичної, релігійної або етнічної приналежності.

    Щорічно близько 700 медичних працівників MSF працюють у гарячих точках світу.

    • День ветеринарної служби в системі міністерства внутрішніх справ в Україні

    • Всесвітній тиждень космосу

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    6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу, з тим щоб відзначати той внесок, який вносить космічна наука та техніка у поліпшення добробуту людини.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кідрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

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    Звичаї та традиції

    Цього дня насамперед подивіться, в яку сторону дме вітер. Якщо це південний схід – грудень та січень будуть вельми теплими та ясними місяцями. Також не забудьте зафіксувати сьогодні, чи будуть вранці заморозки.

    Якщо господарство, то подивіться, чи не ховають у своїх норах солому кроти. Ці тварини дуже тонко відчувають прихід справжньої зими та роблять все, аби утеплити свої гнізда.

    Народні прикмети

    • Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
    • Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
    • Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.
    • Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.
    • Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
    • Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
    • Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

    Що не можна робити сьогодні

    Пам’ять про Кондрата сьогодні слід вшановувати дуже обережно та поважно. Не слід лаятися з близькими або займатися важкою фізичною працею. Апостол був людиною інтелектуальної праці, саме тому цей день потрібно присвятити духовному розвитку.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.

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    Теги: ООН тварини червоний хрест наука традиції
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    4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони