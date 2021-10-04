4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні є хороша нагода привітати архітекторів, космонавтів та лікарів

Сьогодні, у понеділок, 4 жовтня, відзначаємо:

Всесвітній День архітектора

Свято відзначається в перший понеділок жовтня. Засновано Міжнародним союзом архітекторів в 1985 році.

Всесвітній день тварин

Статистика невблаганна: щогодини з лиця Землі безповоротно зникають три види тварин. Кожен день відходять в історію близько 70-ти видів флори і фауни нашої планети. Біологічне різноманіття Землі неухильно скорочується величезними темпами.

Ще в 1931-му році прихильники руху захисту природи, на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції, враховуючи сумну динаміку розвитку відносин людини і природи, ініціювали установити щорічний Всесвітній день захисту тварин, який було прийнято відзначати 4-го жовтня.

Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, який помер 4-го жовтня 1226-го року, котрий вважається в католицькій культурі покровителем тварин.

Міжнародний день лікаря

У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів – Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ.

MSF, діючи під егідою ООН, надає допомогу жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає усім незалежно від політичної, релігійної або етнічної приналежності.

Щорічно близько 700 медичних працівників MSF працюють у гарячих точках світу.

День ветеринарної служби в системі міністерства внутрішніх справ в Україні

Всесвітній тиждень космосу

6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу, з тим щоб відзначати той внесок, який вносить космічна наука та техніка у поліпшення добробуту людини.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кідрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

Звичаї та традиції

Цього дня насамперед подивіться, в яку сторону дме вітер. Якщо це південний схід – грудень та січень будуть вельми теплими та ясними місяцями. Також не забудьте зафіксувати сьогодні, чи будуть вранці заморозки.

Якщо господарство, то подивіться, чи не ховають у своїх норах солому кроти. Ці тварини дуже тонко відчувають прихід справжньої зими та роблять все, аби утеплити свої гнізда.

Народні прикмети

Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.

Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.

Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.

Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.

Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

Що не можна робити сьогодні

Пам’ять про Кондрата сьогодні слід вшановувати дуже обережно та поважно. Не слід лаятися з близькими або займатися важкою фізичною працею. Апостол був людиною інтелектуальної праці, саме тому цей день потрібно присвятити духовному розвитку.

Хто святкує день ангела

У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.