4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні є хороша нагода привітати архітекторів, космонавтів та лікарів
Сьогодні, у понеділок, 4 жовтня, відзначаємо:
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Всесвітній День архітектора
Свято відзначається в перший понеділок жовтня. Засновано Міжнародним союзом архітекторів в 1985 році.
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Всесвітній день тварин
Статистика невблаганна: щогодини з лиця Землі безповоротно зникають три види тварин. Кожен день відходять в історію близько 70-ти видів флори і фауни нашої планети. Біологічне різноманіття Землі неухильно скорочується величезними темпами.
Ще в 1931-му році прихильники руху захисту природи, на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції, враховуючи сумну динаміку розвитку відносин людини і природи, ініціювали установити щорічний Всесвітній день захисту тварин, який було прийнято відзначати 4-го жовтня.
Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, який помер 4-го жовтня 1226-го року, котрий вважається в католицькій культурі покровителем тварин.
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Міжнародний день лікаря
У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів – Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ.
MSF, діючи під егідою ООН, надає допомогу жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає усім незалежно від політичної, релігійної або етнічної приналежності.
Щорічно близько 700 медичних працівників MSF працюють у гарячих точках світу.
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День ветеринарної служби в системі міністерства внутрішніх справ в Україні
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Всесвітній тиждень космосу
6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу, з тим щоб відзначати той внесок, який вносить космічна наука та техніка у поліпшення добробуту людини.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кідрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.
Звичаї та традиції
Цього дня насамперед подивіться, в яку сторону дме вітер. Якщо це південний схід – грудень та січень будуть вельми теплими та ясними місяцями. Також не забудьте зафіксувати сьогодні, чи будуть вранці заморозки.
Якщо господарство, то подивіться, чи не ховають у своїх норах солому кроти. Ці тварини дуже тонко відчувають прихід справжньої зими та роблять все, аби утеплити свої гнізда.
Народні прикмети
- Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
- Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
- Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.
- Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.
- Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
- Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
- Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.
Що не можна робити сьогодні
Пам’ять про Кондрата сьогодні слід вшановувати дуже обережно та поважно. Не слід лаятися з близькими або займатися важкою фізичною працею. Апостол був людиною інтелектуальної праці, саме тому цей день потрібно присвятити духовному розвитку.
Хто святкує день ангела
У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.