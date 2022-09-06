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6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6 вересня святкують неофіційне свято День читання книг
фото з відкритих джерел

Сьогодні забороняється купатися та виходити на риболовлю

Сьогодні, 6 вересня, в Україні відзначають День адміністратора центру надання адміністративних послуг, у світі – День читання книг та День польотів над землею.

6 вересня православні християни відзначають день пам'яті святого мученика Євтихія та перенесення мощей святителя Петра.

День читання книг

6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

6 вересня відзначають День читання книг. Не варто плутати його з Всесвітнім днем книги чи Всесвітнім днем читання вголос. Свято створено, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, чи нагадати тим, кому такий процес зовсім не потрібний, що читання існує.

Дата покликана стимулювати шанувальників книги придбати собі щось новеньке для власної бібліотеки, сходити до бібліотеки за свіженькою книжкою чи дати зрозуміти “нечитаючим”, що книги досі існують і їх можна читати і витрачати час на гортання паперових сторінок.

День польотів над землею

6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

День польотів над землею традиційно відзначають 6 вересня. Однак примітно те, що історію цього свята зовсім не існує. На сьогоднішній день невідомо, хто придумав відзначати цей день і чому була обрана саме ця дата. Але це не заважає любителям екстремальних видів спорту, пов’язаних зі стрибками і польотами, святкувати сьогоднішній день.

День польотів над землею стосується не тільки парашутистів, любителів роупджампінга, польотів на повітряній кулі, а й звичайних пасажирів літаків, а також професіоналів своєї справи – пілотів, льотчиків, космонавтів і стюардів, і просто тих хто любить літати.

День адміністратора центру надання адміністративних послуг

6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

День адміністратора центру надання адміністративних послуг – професійне свято, яке в Україні відзначають щороку, 6 вересня.

Працівники багатьох ЦНАП України вперше святкували його неофіційно у 2019 році, бо указ про його встановлення ,ed затверджений Кабінетом міністрів України лише в травні 2021 року.

Центри надання адміністративних послуг почали з'являтися в Україні у 2013 році, відповідно до закону «Про адміністративні послуги». Головне завдання таких установ – підвищити доступність і якість державних адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб.

День пам'яті священномученика Євтихія

У церкві 6 вересня вшановується пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

Ще 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратнівського монастиря на Волині.

Прикмети 6 вересня:

  • Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.
  • Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
  • Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами та холодною погодою.
  • Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.
  • Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.
  • Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.
  • Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.
  • Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.
  • Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.
  • Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.

Заборони на 6 вересня:

  • На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
  • Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
  • Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.
  • Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки, млинці, оладки.
  • Не можна ходити повз кладовища.
  • Забороняється купатися та виходити на риболовлю.

Іменинники:

Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.

Раніше синоптики прогнозували, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується. 

Теги: вітер Кабмін повітря свято

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