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Компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку
Один з найбільших світових тютюнових гігантів Philip Morris International
фото з відкритих джерел

Ціна російського бізнесу Philip Morris не розкривається

Один з найбільших світових тютюнових гігантів Philip Morris International (PMI) пояснив, чому наразі переговори про вихід з російського ринку не завершились і чому компанія не буде діяти за правилами Кремля. Про це виконавчий директор компанії Яцек Ольчак заявив у інтерв'ю The Financial Times.

За його словами, група PMI вела перемовини принаймні з трьома «серйозними» потенційними покупцями, але «переговори зайшли в глухий кут».

Він також вказав на положення про продаж російських активів іноземними компаніями, які дозволяють Кремлю диктувати оцінку та умови угод. За словами топменеджера, він зобов’язаний перед акціонерами зберегти вартість бізнесу.

«Я знаю, що дехто... думає, що ми вирішили не йти, але ми досі не прийняли жодних рішень, тому що... ми не можемо їх виконати», – сказав Ольчак.

«Коли я кажу, що я йду чи не йду, це абсолютно не має значення, тому що ми намагалися минулого року, але все застрягло», – додав топменджер.

Ольчак додав, що «дуже ймовірно» вимагатиме врахування положення про зворотний викуп активів, якщо їх все ж вдасться продати.

Ціна російського бізнесу Philip Morris не розкривається, але в звіті компанії йшлося, що компанія в Росії мала активи на $2,5 млрд. Крім Marlboro, компанія продає у Росії сигарети таких брендів, як L&M і Chesterfield, бездимний продукт IQOS.

За даними FT, серед тютюнових компаній російський бізнес продала тільки Imperial Brands, що випускає сигарети Davidoff, зафіксувавши збитки на $475 млн. У British American Tobacco заявили, що процес виходу з Росії може затягтися до 2024 року. Своєю чергою Japan Tobacco йти з Росії не планує.

Як повідомлялося, уперше про плани виходу з російського ринку компанія Philip Morris заявила у березні 2022 року. Відтоді компанія зняла з продажу ряд своїх сигаретних брендів, які були представлені на ринку; призупинила маркетингову діяльність у Росії; скасувала запуски усіх продуктів у Росії, запланованих на 2022 рік, зокрема запуск свого флагмана – системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA. Крім того, були скасовані плани щодо виробництва понад 20 млрд стіків TEREA (для IQOS ILUMA) у Росії та пов’язані з цим поточні інвестиції на $150 млн.

Теги: росія інвестиції бізнес переговори

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