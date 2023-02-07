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Виплати українським переселенцям: кому виділять понад тисячу доларів через війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Виплати українським переселенцям: кому виділять понад тисячу доларів через війну
фото: Depositphotos

Переселенці зможуть отримати гроші на розвиток мікробізнесу

Українці, які планують розпочати, відновити чи розширити власний проєкт мікробізнесу, отримають грошову допомогу від Данської ради у справах біженців при фінансовій підтримці урядів Швейцарії та Великої Британії. У межах програми деякі громадяни України отримають бізнес-гранти у розмірі до 1 050 доларів США, повідомляється на сайті Данської ради у справах біженців.

Хто може отримати виплати

Зазначається, що гроші на власний бізнес зможуть отримати переселенці, які зараз мешкають на підконтрольній території України, а також громадяни, зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, і проживають на неокупованих територіях країни.

Мета програми фінансової допомоги – зробити українських переселенців конкурентними на ринку праці. Гроші надходитимуть на банківський рахунок.

Як взяти участь у програмі

Щоб пройти конкурс, учаснику і його бізнесу потрібно відповідати таким умовами:

  • життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;
  • наявність досвіду ведення бізнесу в заявника;
  • актуальність та збалансованість бюджету бізнес-ідеї.

Особлива перевага надаватиметься сім'ям, які мають соціальну чи фінансову вразливість, йдеться в повідомленні.

Подати заявку можна на сайті організації. Реєстрація буде доступна за кілька днів.

Раніше «Главком» писав, якими послугами від держави у режимі онлайн можуть скористатися внутрішньо переміщені особи.

Нагадаємо, що нещодавно змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців. Переселенцям, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені.

До слова, що в Мінреінтеграції повідомили, скільки в Україні  внутрішньо переміщених осіб.

 

 

Теги: переселенці гроші конкурс бізнес

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