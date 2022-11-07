7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Вважається, що у цей день добре виплакати свої нещастя, покаятися у скоєних гріхах

Сьогодні, 7 листопада, в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. У світі відзначають Міжнародний день Мерло та Міжнародний день інуїтів, а віряни вшановують пам'ять праведної Тавіфи.

День працівника соціальної сфери

У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.

Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

В 2021 році День працівника соціальної сфери України припадає на 7 листопада.

Цікавий факт – на сьогоднішній день в Україні в соціальній сфері працює близько 150 тисяч осіб.

Міжнародний день Мерло

Це важливий день для справжніх цінителів французького червоного вина – Міжнародний день Мерло. Напій виготовляють з однойменного технічного сорту винограду, він є другим за популярністю в світі після Каберне Совіньон.

Мерло ціниться виноробами за надзвичайну стійкість до хвороб, невибагливість, ранній термін дозрівання. Саме тому цей виноград вирощується не лише в Італії та Франції, але й на американському і австралійському континентах.

В перекладі з французької Мерло означає маленький чорний дрізд. Існує дві версії походження такої цікавої назви. Дехто вважає, що це через темний колір стиглих ягід. Інші вказують на те, що дрозди дуже полюбляють саме цей сорт.

Міжнародний день інуїтів

7 листопада проводиться Міжнародний день інуїтів. Ці листопадові заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Свято, яке було створено для того, щоб відзначити народність інуїтів і посилити їхні голоси. Три чверті інуїтів в Канаді проживають в 53 громадах в північних регіонах Канади, званих інуїтських нунангатами.

На Генеральній асамблеї ICC (Приполярна рада інуїтів) 2006 року в Барроу, Аляска, 7 листопада було оголошено про Днем інуїтів на честь дня народження візіонера ICC Ебена Хопсон-старшого.

Яке церковне свято

Свята праведна Тавіфа жила в першому столітті і була жінкою доброчесною і милосердною. Вона належала до християнської громади в Іоппії.

Сталося так, що вона, тяжко захворіла та незабаром померла.

У той час недалеко від тієї місцевості проповідував святий апостол Петро.

До нього послали гінців з переконливим проханням про допомогу. Коли апостол прийшов у Іоппію, праведна Тавіфа була вже мертва. Ставши на коліна, первоверховний апостол гаряче помолився Господу.

Потім підійшов до мертвої і сказав: "Тавіфо, встань!" Жінка піднялася абсолютно здоровою.

Народні прикмети

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

Що можна робити

7 листопада прийнято було жаліти бездомних, давати милостиню блаженним.

Тримати могили покійних родичів в чистоті – вважалося проявом любові до них, тому в цей день можна влаштувати прибирання на могилі.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;

Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Іменини

7 листопада День ангела відзначають: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).

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