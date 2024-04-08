8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня заборонено шити, в’язати і працювати з тканиною
Сьогодні, восьмого квітня, відзначається День працівників військових комісаріатів, Міжнародний день ромів та День карликового бегемота. Віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.
День працівників військових комісаріатів
Щорічно 8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів, бо саме цього дня у 1918 році Раднаркомом були засновані комісаріати. Військовий комісаріат відповідає за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призову до війська тощо.
Міжнародний день ромів
8 квітня кожного року відзначається Міжнародний день ромів. Свято започатковано у 1990 році на 4 Всесвітньому конгресі ромів в Польщі. Дата святкування обрана на честь дати першого конгресу та ромського дня коней (прикрашення коней вінками).
День карликового бегемота
День карликового бегемота є щорічною подією, відзначається восьмого квітня, присвячена одному з найменших і найбільш невловних видів бегемотів – карликовому бегемоту. Вперше цей день відзначили в 2013 році Pygmy Hippo Foundation, некомерційною організацією, яка займається збереженням карликових бегемотів. Це подія поки не є глобальною ініціативою, однак, є важливою у низці природоохоронних та екологічних заходів.
Яке сьогодні релігійне свято
8 квітня віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.
Святий Іродіон жив в I столітті. Він був одним із 70 апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування. Іродіон також був родичем апостола Павла і часто супроводжував його в подорожах. Коли на Балканському півострові з'явилося християнство, апостоли Петро і Павло поставили Іродіона єпископом міста Патари (зараз це територія Туреччини). Апостол проповідував Слово Боже і навернув до християнства багатьох іудеїв і греків-язичників. Незадоволені цим інші іудеї і язичники напали на святого Іродіона, побили його і вдарили ножем. Але апостол залишився неушкодженим і продовжив подорожувати з апостолом Петром. При імператорі Нероні Петра розіп'яли, тоді ж стратили й Іродіона.
Що не можна робити цього дня
- Не можна проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.
- Не можна шити, в’язати і працювати з тканиною.
- Не можна починати нові справи.
- Не можна купувати нові речі.
Народні прикмети
- Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози.
- Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно.
- Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.
- Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.
- Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
- Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
Пам’ятні події восьмого квітня
- 217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;
- 1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;
- 1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;
- 1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);
- 1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;
- 1548 рік – Перу стає територією Іспанії;
- 1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);
- 1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;
- 1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;
- 1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;
- 1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;
- 1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;
- 1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;
- 1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;
- 1919 рік – французькі війська залишають Одесу;
- 1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;
- 1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;
- 1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;
- 1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);
- 1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;
- 1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;
- 1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;
- 1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);
- 1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;
- 1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;
- 1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;
- 2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Іван, Сергій, Марія.
Коментарі — 0