8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

8 квітня заборонено шити, в’язати і працювати з тканиною

Сьогодні, восьмого квітня, відзначається День працівників військових комісаріатів, Міжнародний день ромів та День карликового бегемота. Віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.

День працівників військових комісаріатів

Восьмого квітня відзначається День працівників військових комісаріатів фото з відкритих джерел

Щорічно 8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів, бо саме цього дня у 1918 році Раднаркомом були засновані комісаріати. Військовий комісаріат відповідає за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призову до війська тощо.

Міжнародний день ромів

Восьмого квітня відзначається Міжнародний день ромів фото з відкритих джерел

8 квітня кожного року відзначається Міжнародний день ромів. Свято започатковано у 1990 році на 4 Всесвітньому конгресі ромів в Польщі. Дата святкування обрана на честь дати першого конгресу та ромського дня коней (прикрашення коней вінками).

День карликового бегемота

Восьмого квітня День карликового бегемота фото: EPA

День карликового бегемота є щорічною подією, відзначається восьмого квітня, присвячена одному з найменших і найбільш невловних видів бегемотів – карликовому бегемоту. Вперше цей день відзначили в 2013 році Pygmy Hippo Foundation, некомерційною організацією, яка займається збереженням карликових бегемотів. Це подія поки не є глобальною ініціативою, однак, є важливою у низці природоохоронних та екологічних заходів.

Яке сьогодні релігійне свято

8 квітня віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.

Святий Іродіон жив в I столітті. Він був одним із 70 апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування. Іродіон також був родичем апостола Павла і часто супроводжував його в подорожах. Коли на Балканському півострові з'явилося християнство, апостоли Петро і Павло поставили Іродіона єпископом міста Патари (зараз це територія Туреччини). Апостол проповідував Слово Боже і навернув до християнства багатьох іудеїв і греків-язичників. Незадоволені цим інші іудеї і язичники напали на святого Іродіона, побили його і вдарили ножем. Але апостол залишився неушкодженим і продовжив подорожувати з апостолом Петром. При імператорі Нероні Петра розіп'яли, тоді ж стратили й Іродіона.

Що не можна робити цього дня

Не можна проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.

Не можна шити, в’язати і працювати з тканиною.

Не можна починати нові справи.

Не можна купувати нові речі.

Народні прикмети

Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози.

Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно.

Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.

Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.

Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.

Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Пам’ятні події восьмого квітня

217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;

1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;

1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;

1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);

1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;

1548 рік – Перу стає територією Іспанії;

1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);

1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;

1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;

1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;

1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;

1919 рік – французькі війська залишають Одесу;

1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;

1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;

1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;

1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;

1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;

1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;

1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);

1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Сергій, Марія.