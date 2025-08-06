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Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії
Симулятор дає «повне проникнення в процес польоту» і дозволяє швидко опанувати машину
фото: Чеське радіо

Чеська компанія передала Україні другий симулятор F-16 для підготовки пілотів

Українські військові пілоти отримали другий авіасимулятор F-16 від чеської компанії Dogfight Boss, що значно посилить їхню підготовку до польотів на американських винищувачах. Кошти на тренажер були зібрані завдяки краудфандингу, організованому через чеську платформу Donio. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iRozhlas.

Керівник компанії Dogfight Boss Лукаш Гомола передав симулятор одному з українських авіаційних університетів. Він розповів, що тренажер має великий панорамний екран, на який проєктується ландшафт, та повністю реалістичну кабіну, що дозволяє відпрацьовувати бойові дії та пілотування.

Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії фото 1
фото: Чеське радіо

За словами майбутнього пілота Альберта, симулятор дає «повне проникнення в процес польоту» і дозволяє швидко опанувати машину. Він додав, що після 10–15 годин тренувань на тренажері пілоти можуть переходити до подальшого навчання за кордоном.

Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії фото 2
фото: Чеське радіо

Гомола зазначив, що компанія постійно вдосконалює свої тренажери, зокрема, модернізувала програмне забезпечення, покращила роздільну здатність і зробила реалістичніші педалі. Він розповів про курйозний випадок на кордоні, де через реалістичний дизайн тренажер сприйняли за справжній літак, тому наступні версії матимуть більш простий, але міцний дизайн.

Бригадний генерал Андрій Бережний, командувач авіаційного університету, подякував чеському народу та компанії Dogfight Boss за підтримку. За його словами, «цей унікальний симулятор дозволяє нам готувати наших студентів та майбутніх пілотів на найвищому рівні» в умовах, коли повітряний бій постійно змінюється.

Нагадаємо, українські військові аеродроми залишаються однією з головних цілей російських повітряних атак, однак Збройним силам України вдалося уникнути втрат західних винищувачів під час таких ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Видання підкреслює, що ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність. Оскільки країна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, було обрано альтернативну стратегію.

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Теги: F-16 Чехія Україна

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