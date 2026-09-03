Рада позбавила мандатів двох депутатів зі «Слуги народу»

Рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла ухвалено

Сьогодні, 3 серпня, Верховна Рада позбавила мандатів двох депутатів з партії «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

234 нардепи підтримали припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина. Також «за» припинення депутатських повноважень Остапа Шипайла проголосувало 235 парламентарів.

Що відомо про Жупанина

Андрій Жупанин – був обраний до Верховної Ради у 2019 році. За освітою він юрист. До обрання нардепом працював юристом у компанії «Ді Ел Ей Пайпер Україна».

У парламенті Жупанин був заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг і очолював підкомітет з питань газової та газотранспортної галузі. Він активно займався питаннями енергетики та публічно коментував ситуацію на ринку газу й електроенергії.

18 серпня Жупанин повідомив, що написав заяву про складання мандата. Він пояснив своє рішення бажанням перейти до практичної роботи в енергетичному секторі та допомогти Україні підготуватися до складної зими.

Що відомо про Шипайла

Остап Шипайло – був обраний у 2019 році. Він входив до Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

До обрання в парламент Шипайло працював директором ТОВ «Карпатбуд Девелопмент» та дочірнього підприємства «Львівська енергетична», а також обіймав керівні посади в інших компаніях. За освітою він юрист.

18 серпня Шипайло також написав заяву про складання депутатських повноважень.

Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада зареєструвала дві постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів – Андрія Жупанина та Остапа Шипайла.

До слова, 19 серпня Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які напередодні написали заяви про складання мандатів.