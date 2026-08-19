Голова фракції «Слуга народу» зробив заяву перед голосуванням за Хмару і Сибігу

Давид Арахамія заявив, що фракція підтримує запропонованих президентом кандидатів на посади очільників Міноборони та МЗС

Парламентська фракція «Слуга народу» підтримуватиме кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову фракції Давида Арахамію.

Перед майбутнім голосуванням фракція провела зустріч із Хмарою та Сибігою. Арахамія нагадав, що внесення кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ належить до виключної компетенції президента України. «Фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів», – заявив Арахамія.

Голова фракції назвав Сибігу досвідченим дипломатом і «потужним членом команди». За його словами, кандидат не потребує додаткових рекомендацій та має продовжувати роботу, яку веде вже тривалий час.

Окремо Арахамія розповів про пріоритети, які під час зустрічі окреслив Хмара. Серед них – продовження перехоплення стратегічної ініціативи, перенесення війни на територію ворога, збереження людського капіталу, а також розвиток технологій та оборонно-промислового комплексу.

Кандидат на посаду міністра оборони також виступив за збереження позитивних напрацювань та фахівців, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони.

Арахамія назвав Хмару бойовим офіцером, який неодноразово ризикував життям заради України та, за його оцінкою, добре зарекомендував себе на військовій службі й під час виконання обов'язків міністра оборони. «Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі», – підсумував Арахамія.

Зазначимо, що комітет Ради з питань оборони одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за проголосували всі 15 членів комітету.

Нагадаємо, напередодні народні депутати від парламентських фракцій та груп розпочали зустрічі з Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Спілкування з кандидатами на посади очільників Міноборони та МЗС тривало понад п'ять годин і продовжилося вранці 19 серпня. Під час зустрічей обговорювали завдання та виклики, які стоять перед Україною, а також бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи.