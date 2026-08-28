Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром

Буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС

Депутатка також повідомила про значний дефіцит коштів на оборонні потреби

Фракція «Слуга народу» у понеділок, 31 серпня, проведе засідання за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, пише «Главком».

За її словами, парламентарі мають обговорити законопроєкти, які необхідно терміново ухвалити для отримання коштів від Європейського Союзу та іншої міжнародної фінансової допомоги. «Судячи з усього, буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС та міжнародна фінансова допомога, оскільки грошей дуже сильно бракує», – написала Василевська-Смаглюк.

Депутатка також повідомила про значний дефіцит коштів на оборонні потреби. За її словами, лише Міністерству оборони наразі бракує $27 млрд. Одним із законопроєктів, які планують обговорити, є №14327-д про приєднання України до Єдиного європейського платіжного простору SEPA. Документ входить до переліку умов програм Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також до пакета вимог Ukraine Facility.

Від виконання цих умов залежить, зокрема, отримання Україною €2,95 млрд у межах програми Ukraine Facility за третій квартал. Засідання відбудеться напередодні візиту персоналу Міжнародного валютного фонду, який розпочнеться 31 серпня.

Варто нагадати, що Україна вже використала кошти, які були передбачені бюджетом на фінансування Збройних сил України, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції. За його словами, через це нині виник дефіцит бюджету Міністерства оборони у $27 млрд. Близько $20 млрд потрібно на зарплати військовослужбовців, виплати сім'ям загиблих та інші видатки оборонного відомства. Зеленський зазначив, що зараз працює з європейськими партнерами над пошуком додаткового фінансування.