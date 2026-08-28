Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром
Буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС
колаж: glavcom.ua

Депутатка також повідомила про значний дефіцит коштів на оборонні потреби

Фракція «Слуга народу» у понеділок, 31 серпня, проведе засідання за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, пише «Главком».

За її словами, парламентарі мають обговорити законопроєкти, які необхідно терміново ухвалити для отримання коштів від Європейського Союзу та іншої міжнародної фінансової допомоги. «Судячи з усього, буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС та міжнародна фінансова допомога, оскільки грошей дуже сильно бракує», – написала Василевська-Смаглюк.

Депутатка також повідомила про значний дефіцит коштів на оборонні потреби. За її словами, лише Міністерству оборони наразі бракує $27 млрд. Одним із законопроєктів, які планують обговорити, є №14327-д про приєднання України до Єдиного європейського платіжного простору SEPA. Документ входить до переліку умов програм Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також до пакета вимог Ukraine Facility.

Від виконання цих умов залежить, зокрема, отримання Україною €2,95 млрд у межах програми Ukraine Facility за третій квартал. Засідання відбудеться напередодні візиту персоналу Міжнародного валютного фонду, який розпочнеться 31 серпня. 

Варто нагадати, що Україна вже використала кошти, які були передбачені бюджетом на фінансування Збройних сил України, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції. За його словами, через це нині виник дефіцит бюджету Міністерства оборони у $27 млрд. Близько $20 млрд потрібно на зарплати військовослужбовців, виплати сім'ям загиблих та інші видатки оборонного відомства. Зеленський зазначив, що зараз працює з європейськими партнерами над пошуком додаткового фінансування.

Читайте також:

Теги: економіка уряд партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За сім місяців вартість золотих резервів Банку Росії впала на $33,7 мільярда
Резерви на межі: золотий запас Росії впав до мінімуму за шість років
23 серпня, 04:55
П'ять квартир, майнові права на квартиру та Toyota Land Cruiser суд визнав необґрунтованими активами
Суд стягнув у дохід держави активи нардепки Марченко на 8,2 млн грн
22 серпня, 08:05
35 років капіталізму по-українськи. Частина друга. Велика приватизація
35 років капіталізму по-українськи. Частина друга. Велика приватизація
18 серпня, 13:25
Курс долара підскочив до максимуму за п'ять місяців у Росії
Курс рубля обвалився до мінімуму за п'ять місяців
17 серпня, 13:18
Польща провела найбільший військовий парад в історії країни у День війська польського, який щороку відзначають 15 серпня
Країна-сусідка України планує створити найбільшу армію в Європі
15 серпня, 21:46
Костянтин Ковальчук: Литва зацікавилася реалізацією українських планів стійкості
Понад дві тисячі багатоповерхівок Києва – у зоні ризику. Що це означає – пояснює заступник міністра відновлення Інтерв’ю
14 серпня, 14:00
Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
11 серпня, 08:30
Росія намагається запровадити для України своєрідний логістичний податок на війну
Логістичний податок Путіна. Чому в Україні порожні полиці при перевиробництві
10 серпня, 13:25
Кремль усе ще далекий від реальних перемовин
Захід прорахувався зі стратегією тиску на Путіна – Foreign Policy
30 липня, 04:50

Події в Україні

Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром
Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром
США повідомили Україні деталі візиту директора ЦРУ до Москви – Зеленський
США повідомили Україні деталі візиту директора ЦРУ до Москви – Зеленський
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі: є постраждалі
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі: є постраждалі
Окупанти вдарили по АЗС у Харкові: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по АЗС у Харкові: є загиблий та поранені
Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни
Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни
Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень
Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
55K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua