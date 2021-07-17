Аграрій – не зачуханий п’яниця. У мережі обурилися через кліп про фермерство

Фермерство – це не про алкоголіків та розруху, упевнені українські аграрії

Люди, які працюють у сільському господарстві, масово висловили обурення таким стереотипним зображенням українських трудівників

Шквальної критики в мережі зазнав кліп «Вродило», створений Lati Production за підтримки сайту Latifundist Media. Аграрії розцінили відео як знущання над сільгоспвиробниками, звинувативши його авторів у цілковитому незнанні сучасних реалій галузі, пише «Пропозиція».

Уже перші кадри, на яких керівник сільгосппідприємства збирається вішатися через скрутний фінансовий стан господарства, зачепив почуття деяких працівників сільського господарства.

«Подумайте, що будуть відчувати рідні тих фермерів, які в минулому році покінчили життя самогубством через неспроможність погасити борги і через посуху?», – пише молодий агроном.

Не сподобалося реальним сільгоспвиробникам і те, як показали в кліпі кадри зустрічі представників сільгосппідприємства з іноземними інвесторами, які зацікавились господарством. Там директор, який швидко передумав вішатись, зображений вдягнутим неохайно і без жодного смаку в оточенні таких самих, хоча й красивих, дівчат. Показуючи іноземним діловим людям підприємство, вони першим ділом натикаються на п’яного працівника, який намагається ремонтувати трактор.

«Чому у вашому уявленні аграрій – це зачуханий п’яниця? І чи обов'язково показувати, що навколо тільки алкаші, розруха, і він прямо чекає інвестора, якому він буде ручки цілувати?», – обурюється успішний фермер-ягідник. Він нагадує, що давно є нове покоління фермерів, які їздять на спортивних машинах, бігають марафони, створюють круті проєкти і надихають інших.

Фермери, звертаючись до креативників з крутих офісів у мегаполісах, нагадують, що всі красиві агроофіси висміюють людей, завдяки роботі яких отримують свою зарплатню.

Керівник іншого успішного господарства, яке збирає високі врожаї, висловився стримано: «Боюсь це переконання деяких творчих одиниць, що бидлостереотипи гарно продаються, бо генерують хайп».

Ще один співвласник агробізнесу висловився лаконічно: «Жалюгідне видовище».

«Не смішно, не оригінально», — погоджується з ним виробник лохини.

Навіть офісна працівниця (керівник відділу маркетингу великої агрокомпанії) натякає, що подібні кліпи шкодять міжнародному іміджу України: «Хочеться показати іноземним партнерам якийсь інвестиційний промо-ролик про аграрну в Україні, а тут таке…».

А інший молодий агроном підсумував: «Якось стало аж сумно, що деяких людей з цього кліпу я знаю особисто». Молоде покоління побачило ще й копіювання кліпу російської групи Little Big.

В цілому люди, які реально працюють у сільському господарстві, а не в супутніх сферах у місті, масово висловили обурення таким стереотипним карикатурним і образливим зображенням українських сільських трудівників і застарілими мінімум на 20 років уявленнями творців кліпу про умови роботи в галузі (бруд, розруха, поламана ще радянська техніка).

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