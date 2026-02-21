Головна Країна Події в Україні
На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю
фото: Національна поліція України

На момент інциденту військові перебували поза виконанням службових завдань

У Дніпропетровській області в суботу, 21 лютого, група невідомих напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку «Айдар». Як інформує «Главком», про це повідомили на сторінці полку.

Група з шести невідомих людей напала на бійців, які перебували поза службовими завданнями та на той момент займалися особистими справами. У полку наголошують, що військові не провокували нападників і не вчиняли жодних дій проти інших.

Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю. Та бійці свідомо не відкривали вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку цивільних.

«Маємо сказати прямо: нападати на військових – небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають право захищати себе у разі загрози», – наголосили у полку.

Також там закликали громадян уникати провокацій, які можуть призвести до неминучої відповіді військових, підкресливши, що українські бійці захищають державу і мають законне право на самозахист.

Тим часом, поліція Дніпропетровської області за скоєння хуліганських дій відносно військових  у місті Кам'янське затримала двох чоловіків. Це місцеві жителі 37 та 42-х років.

На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт фото 1

«Підозрювані спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ. Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових. Крім того, в ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження», – сказано у повідомленні правоохоронців.

На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт фото 2

За погодженням із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт фото 3

Нагадаємо, у селі Мамалига Дністровського району правоохоронці провели спецоперацію із затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення військового злочину. Проте законні дії поліції зустріли активний опір з боку місцевих жителів, що змусило спецпризначенців застосувати зброю.

Також Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс суворий вирок 47-річному священнослужителю організації «Свідки Єгови». Чоловіка, який відмовився носити військову форму та виконувати обов’язки кухаря в їдальні територіального центру комплектування (ТЦК), визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Теги: конфлікт пістолет поліція військові Айдар

