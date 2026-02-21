На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт

Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю

На момент інциденту військові перебували поза виконанням службових завдань

У Дніпропетровській області в суботу, 21 лютого, група невідомих напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку «Айдар». Як інформує «Главком», про це повідомили на сторінці полку.

Група з шести невідомих людей напала на бійців, які перебували поза службовими завданнями та на той момент займалися особистими справами. У полку наголошують, що військові не провокували нападників і не вчиняли жодних дій проти інших.

Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю. Та бійці свідомо не відкривали вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку цивільних.

«Маємо сказати прямо: нападати на військових – небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають право захищати себе у разі загрози», – наголосили у полку.

Також там закликали громадян уникати провокацій, які можуть призвести до неминучої відповіді військових, підкресливши, що українські бійці захищають державу і мають законне право на самозахист.

Тим часом, поліція Дніпропетровської області за скоєння хуліганських дій відносно військових у місті Кам'янське затримала двох чоловіків. Це місцеві жителі 37 та 42-х років.

«Підозрювані спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ. Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових. Крім того, в ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження», – сказано у повідомленні правоохоронців.

За погодженням із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

