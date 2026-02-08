AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США

Міністр армії США Ден Дрісколл став ключовим зв'язковим у питаннях російсько-української війни

Дональд Трамп доручив провідним військовим керівникам країни брати безпосередню участь у ключових переговорах. Як повідомляє Associated Press, такий крок свідчить про нову роль військових емісарів, які тепер напряму впливають на дипломатичні процеси, пише «Главком».

Одним із перших до такої роботи долучився адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM). Він взяв участь у непрямих переговорах з Іраном в Омані, причому з'явився там у парадній формі, що символізувало посилення американської присутності в регіоні. Водночас у переговорах із Росією та НАТО в Абу-Дабі взяв участь генерал Алексус Грінкевич. Його залучили для відновлення військових контактів високого рівня з РФ, щоб підтримувати постійний діалог для досягнення миру.

Окрему роль Трамп відвів міністру армії США Дену Дрісколлу. Він став ключовим зв'язковим у питаннях російсько-української війни, підтримуючи постійний контакт з українськими посадовцями. Дрісколл забезпечує безперервність діалогу між офіційним Києвом та оточенням Трампа, зокрема Джаредом Кушнером та спецпосланцем Стівом Віткоффом. На думку експертів, залучення військових замість традиційних дипломатів дозволяє адміністрації діяти більш жорстко та оперативно, передаючи важливі повідомлення через довірених осіб у погонах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив про успішний хід переговорів стосовно мирного врегулювання в Україні.

Трамп зазначив, що «скоро дещо може відбутися». За словами американського лідера, наразі тривають активні та результативні розмови з представниками України та Росії.