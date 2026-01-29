Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі
фото: Запорізька ОВА

Наслідки ворожого удару ліквідовують екстрені служби

У ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загинули троє людей – дві жінки та чоловік.

Ще один чоловік отримав поранення. Йому надають усю необхідну медичну допомогу, стан уточнюється.

Наслідки ворожого удару ліквідовують екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих може оновлюватися.

Нагадаємо, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя у ніч проти 28 січня.

Зазначається, що росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

Теги: Запоріжжя поранення росіяни обстріл

