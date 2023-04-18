Арестович прийшов у гості до Поплавського (фото)

Ексрадник Банкової похвалив Поплавського

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович відвідав приватний Київський університет культури, де зустрівся з педагогом та співаком Михайлом Поплавським. Відповідні світлини артист опублікував у Facebook.

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«Засновник і викладач школи мислення, громадський діяч, політичний та воєнний оглядач – Олексій Арестович в Університеті культури. Дякую за змістовну та цікаву зустріч для студентів. Студенти були у захваті і чекають на наступну зустріч!» – написав Поплавський.

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Олексій Арестович зустрівся зі студентами КУК фото: Михайло Поплавський / Facebook

Зауважимо, згодом в етері з російським правозахисником Марком Фейгіним Арестович тепло відгукнувся про цю зустріч та похвалив студентів, університет та ректора.

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«Він мене вразив, він постать дуже знакова в Україні. Співаючий ректор, дуже веселий. Це найрозумніша людина і унікальний керівник», – озвався про Поплавського ексрадник Банкової.

Раніше повідомлялося, що колишній радник Офісу президента грубо відреагув на скасування його лекції в КНЕУ: Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками.

Нагадаємо, що київський виш скасував лекцію Арестовича, адже на думку Студентської академічної Ради, він становить загрозу консолідації українського суспільства.

До слова, Поплавський йде з посади ректора київського вишу. Він очолював КНУКіМ майже 30 років.