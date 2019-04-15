Астролог пояснив, чому Зеленському поки що так везе



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Якби кандидат Зеленський брав участь у минулих виборах, йому б нічого не світило, - астролог

Зеленський - Водолій, його планетою, що керує життєвою енергією є Уран, і наша країна якраз увійшла у семирічний цикл оновлення, яке несе Уран, - Горбань

Голова Асоціації астрологів «Геліос» Олег Горбань в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що успіх на цих виборах Володимира Зеденського можна пояснити збігом астрологічних факторів.

«Якби кандидат Зеленський брав участь у минулих виборах, йому б нічого не світило. І якщо ми перенесемося у майбутнє через п’ять років, то, мабуть, так само йому було б важко виставляти кандидатуру. Річ у тім, що нині почався часовий проміжок, коли з’являється можливість змінити курс країни, оновити його. Але ніхто не може передбачити, в який бік ця зміна може статися. Це дуже сильно залежить від морально-етичних якостей людини, кандидата у президенти», - пояснює астролог.

Він нагадує, що із 6 березня 2019 року планета Уран увійшла у знак Тільця на найближчі 7 років. (Планета Уран в астрології символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей у повсякденному житті. Уран - це рушійна сила, яка спонукає людину до протесту проти усталеного порядку речей, прагнення до незалежності і грі за своїми правилами – «Главком»). В той же час Володимир Зеленський - Водолій, його планетою, керуючою життєвою енергією є якраз планета Уран. «Планета Уран є надзвичайно сприятливою в контексті нових ідей, нових можливостей і виходу на нові рівні. Вона є планетою винахідників, за короткий час може змінити дуже багато чого в людині і в державі, вивести її на новий рівень», - пояснив Горбань.

На думку астролога, Порошенку, щоб перемогти Зеленського, потрібно показати, що він готовий робити рішучі зміни, але більш виваженим шляхом. «Існує так звана колія, в якій перебуває людина, з якої не сильно хочеться вирулювати, торувати щось нове. Але якщо зараз він не покаже бажання торувати нову колію, змінити щось у політичному, економічному, соціальному, військовому плані, то в такому випадку його просто переженуть», - вважає Горбань.