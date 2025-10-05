Головна Країна Суспільство
Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: ДСНС

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тис. абонентів знеструмлені. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, без світла залишились понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тис. – Запорізького району.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення – до кінця доби.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони-камікадзе Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше десять ударів по місту. На території одного з місцевих підприємств виникла потужна пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники.

Попередньо повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед них – жінки, які отримали уламкові травми. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу. Також підтверджено загибель однієї жінки.

Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань, а в інших – вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла
Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла
