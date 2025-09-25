Головна Країна Події в Україні
Сили оборони збили російський Су-34

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони збили російський Су-34
Ворожий літак тероризував обласний центр Запорізької області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський винищувач бомбардував КАБами Запоріжжя

На Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що збиття сталося сьогодні, 25 вересня, близько 04:00. «На Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони збили російський Су-34 фото 1

Нагадаємо, Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що російський винищувач здійснив небезпечно низький проліт над німецьким фрегатом у Балтійському морі.

До слова, збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн ЄС, наразі обговорюється. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Теги: Запоріжжя Запорізька область винищувач

Сили оборони збили російський Су-34
Сили оборони збили російський Су-34
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Львівщині ТЦК мобілізував єдиного сина, який опікувався прикутим до ліжка батьком
На Львівщині ТЦК мобілізував єдиного сина, який опікувався прикутим до ліжка батьком
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2025
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики

