Сили оборони збили російський Су-34

Російський винищувач бомбардував КАБами Запоріжжя

На Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що збиття сталося сьогодні, 25 вересня, близько 04:00. «На Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що російський винищувач здійснив небезпечно низький проліт над німецьким фрегатом у Балтійському морі.

До слова, збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн ЄС, наразі обговорюється. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.