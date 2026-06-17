Авіакатастрофа на Хмельниччині: що відомо про загиблого майора-льотчика «Антонова»

Богдан Загорулько присвятив авіації десятки років

16 червня у авікатастрофі бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. У компанії «Антонов» розповіли про здобутки та службу майора Богдана Загорулька, передає «Главком».

Значна частина кар’єри Богдана Загорулька була пов’язана з авіаційним підприємством «Антонов», а більшу частину свого життя майор присвятив небу.

«Він присвятив авіації десятки років, брав участь у випробуваннях літаків марки «Ан», був другим пілотом під час першого польоту Ан-132Д, виконував складні та відповідальні місії на літаках «Антонов» в Україні та далеко за її межами. У 2021 році був другим пілотом легендарної Ан-225 «Мрія» під час польоту на честь 30-річчя Незалежності України», – йдеться в повідомленні.

Богдан Загорулько загинув в авіакатастрофі на Хмельниччині фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

З 25 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Богдан Загорулько долучився до лав ЗСУ та став на захист країни.

Богдан Загорулько на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни фото: Богдан Загорулько/Facebook

«Ми пам’ятатимемо Богдана Загорулька як талановитого льотчика, надійного колегу, людину великої гідності та відданості своїй справі. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Світла пам’ять. Вічний політ…», – зазначили в компанії.

Як розповідав «Главком», майор Богдан Загорулько був льотчиком-випробовувачем ДП «Антонов» та одним із найвідоміших українських пілотів-випробовувачів. Широкому загалу він був відомий демонстраційними польотами на модернізованому Ан-32RE, зокрема виконанням складних фігур вищого пілотажу.

16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки