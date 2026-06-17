Авіакатастрофа на Хмельниччині: що відомо про загиблого майора-льотчика «Антонова»
Богдан Загорулько присвятив авіації десятки років
16 червня у авікатастрофі бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. У компанії «Антонов» розповіли про здобутки та службу майора Богдана Загорулька, передає «Главком».
Значна частина кар’єри Богдана Загорулька була пов’язана з авіаційним підприємством «Антонов», а більшу частину свого життя майор присвятив небу.
«Він присвятив авіації десятки років, брав участь у випробуваннях літаків марки «Ан», був другим пілотом під час першого польоту Ан-132Д, виконував складні та відповідальні місії на літаках «Антонов» в Україні та далеко за її межами. У 2021 році був другим пілотом легендарної Ан-225 «Мрія» під час польоту на честь 30-річчя Незалежності України», – йдеться в повідомленні.
З 25 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Богдан Загорулько долучився до лав ЗСУ та став на захист країни.
«Ми пам’ятатимемо Богдана Загорулька як талановитого льотчика, надійного колегу, людину великої гідності та відданості своїй справі. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Світла пам’ять. Вічний політ…», – зазначили в компанії.
Як розповідав «Главком», майор Богдан Загорулько був льотчиком-випробовувачем ДП «Антонов» та одним із найвідоміших українських пілотів-випробовувачів. Широкому загалу він був відомий демонстраційними польотами на модернізованому Ан-32RE, зокрема виконанням складних фігур вищого пілотажу.
Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.
Також повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки
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