Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену жертвам російського полону

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом

Монета номіналом 10 гривень поступово з'явиться в готівковому обігу тиражем два мільйони штук

Національний банк України з 28 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». Вона присвячена українським військовим і цивільним, які загинули в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НБУ.

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс нової пам'ятної монети ідентичний звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Його частини переходять у силуети птахів – символ незламності, героїзму та вічної пам'яті про загиблих. По колу викарбувано напис: «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».

Автором художнього оформлення реверсу є Микола Коваленко. Художник аверсу та скульптор – Володимир Дем'яненко.

Нова пам'ятна монета є законним платіжним засобом на території України й використовуватиметься нарівні зі звичайними 10 гривнями. НБУ поступово введе в готівковий обіг два мільйони таких монет. Їх отримають банки та компанії з інкасації, які видаватимуть їх клієнтам під час звичайних касових операцій.

Нагадаємо, Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятну дату запровадили після теракту в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули десятки українських військовополонених.