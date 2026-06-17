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Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинули льотчик-випробовувач «Антонова» та молодий офіцер

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинули льотчик-випробовувач «Антонова» та молодий офіцер
16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ
фото: Офіс Генпрокурора

Військовий літак Су-24М зазнав катастрофи, внаслідок чого обидва члени екіпажу загинули

У катастрофі фронтового бомбардувальника Су-24М, яка сталася 16 червня на Хмельниччині, загинули майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко, пише «Главком».

Авіаційний експерт Анатолій Уваренко розповів, що майор Богдан Загорулько був льотчиком-випробовувачем ДП «Антонов» та одним із найвідоміших українських пілотів-випробовувачів. Широкому загалу він був відомий демонстраційними польотами на модернізованому Ан-32RE, зокрема виконанням складних фігур вищого пілотажу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Загорулько мобілізувався до Повітряних сил ЗСУ та опанував фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинули льотчик-випробовувач «Антонова» та молодий офіцер фото 1
фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

«Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у Повітряні сили і, опанувавши Су-24М, боронив нашу країну зі штурвалом у руках», – написав авіаційний експерт Анатолій Уваренко.

Другий загиблий член екіпажу – старший лейтенант Богдан Бабенко. За даними ДБР, він обрав професію військового ще у 2019 році та проходив службу в Повітряних силах.

Наразі триває розслідування причин трагедії. Слідчі вже вилучили бортовий самописець, документацію щодо підготовки екіпажу та виконання польоту. Для встановлення причин катастрофи також створено комісію Міністерства оборони.

За даними ДБР та Офісу генерального прокурора, авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:05 у Шепетівському районі під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням. 

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Теги: Хмельниччина авіакатастрофа льотчик пілот Повітряні сили ЗСУ

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