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Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: названо імена загиблих льотчиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: названо імена загиблих льотчиків
На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці
фото: скриншот з відео

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає

Сьогодні, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Зазначається, що екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині.

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«На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху», – йдеться у повідомленні.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

До слова, 17 грудня 2025 року загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання.

Як повідомлялося, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку.

Зауважимо, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні розбився винищувач Mirage-2000. Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Пілоту вдалося катапультуватися.

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Теги: авіакатастрофа Повітряні сили ЗСУ війна Хмельниччина

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