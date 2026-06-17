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Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування «чорної скриньки»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування «чорної скриньки»
16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ
фото: Офіс генпрокурора

Створено спеціальну комісію Міністерства оборони для вивчення причин авіакатастрофи

Правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки, пише «Главком».

«За попередніми даними, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаподії загинули двоє членів екіпажу – пілоти віком 55 та 23 роки. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

«Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи», – повідомили в прокуратурі.

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Також створено спеціальну комісію Міністерства оборони для вивчення причин авіакатастрофи.

Одним із ключових етапів розслідування стане аналіз даних бортового самописця. «Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. 

Зазначається, що екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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Теги: Хмельниччина авіація авіакатастрофа розслідування льотчик пілот Повітряні сили ЗСУ

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