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Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 29 липня в церковному календарі – День пам'яті мученика Калиника, Данила Мліївського та інших святих

29 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує кількох святих: мученика Калиника Кілікійського, українського мученика Данила Мліївського (Кушніра). У народі цей день прозвали Калинник.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Святий мученик Калиник Кілікійський

Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Калиник жив у III–IV столітті та постраждав за відмову зректися Христа під час переслідувань у Малій Азії. Він відкрито проповідував Євангеліє, за що його заарештували і піддали катуванням. Після жорстоких тортур мученика кинули до розпеченої печі, але, за переказом, вогонь не завдав йому шкоди. Тоді Калиника стратили іншим способом. Його образ став символом незламного духу і перемоги віри над страхом смерті. 

Святий мученик Данило Мліївський (Кушнір)

Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва фото 2

Данило Кушнір – визначний український святий, покровитель Черкащини, який постраждав за православну віру у XVIII столітті. Він захищав православну традицію в умовах тиску, не зрікся своїх переконань і прийняв мученицьку смерть. Православна церква України вшановує його як захисника рідної землі та народної духовності.

Молитва дня

До святого мученика Калиника звертаються з молитвами про зміцнення віри та захист від спокус.

Святий мученику Калинику, ти мужньо переніс усі страждання заради Христа і не зрікся своєї віри перед лицем жорстоких гонителів. Моли Бога за нас, щоб Господь дарував нам міцність духу, терпіння у життєвих випробуваннях та захистив наші домівки від усякого зла. Нехай твоя відвага надихає нас на чесне і праведне життя.

Амінь.

До святого Данила Мліївського моляться за Україну, за воїнів і за кожну родину.

Святий мученику Даниле, славний сину землі української! Ти до останнього подиху беріг віру православну і не поклонився чужинцям. Моли Господа Вседержителя за нашу рідну Україну, за спокій і мир на нашій землі та за захист кожного воїна і кожної родини. Випроси для нас у Бога сили здолати всі негаразди та зберегти чистоту серця.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Калинник – на честь мученика Калиника, чиє ім'я народ пов'язав із калиною. Традиційно 29 липня збирали перші стиглі ягоди калини для лікувальних відварів та заготівлі. Вірили, що варто притулитися до стовбура калини – і дерево поділиться здоров'ям і силою.

  • Тепла погода з дощем – до великого врожаю грибів.
  • Туман вранці – до щедрого врожаю.
  • Хмари пливуть низько – незабаром буде дощ.
  • Коники гучно стрекочуть увечері – наступний день буде сухим і жарким.
  • Веселка після дощу зникає швидко – погода покращиться; стоїть довго – дощі триватимуть.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 29 липня категорично не можна ламати гілки калини або рубати це дерево – вірили, що це накличе велику біду. Не варто було займатися рукоділлям та важкою фізичною працею. Уникали сварок, лихослів'я та злих побажань.

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Теги: свято традиції православна церква свята церква релігія

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