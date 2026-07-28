Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою

У деяких областях очікуються грози

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

29 липня у східних та Сумській областях грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, упродовж 27 липня – 2 серпня в Україні очікується мінлива погода з температурними гойдалками. На початку тижня переважатиме тепле повітря, однак у вівторок атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами у більшість областей та спричинить тимчасове зниження температури.

Однак уже в неділю тепло повернеться – повітря прогріється до +32°C.