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Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою
Синоптики оголосили I рівень небезпечності у деяких областях 29 липня
фото: glavcom.ua

У деяких областях очікуються грози

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

29 липня у східних та Сумській областях грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, упродовж 27 липня – 2 серпня в Україні очікується мінлива погода з температурними гойдалками. На початку тижня переважатиме тепле повітря, однак у вівторок атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами у більшість областей та спричинить тимчасове зниження температури.

Однак уже в неділю тепло повернеться – повітря прогріється до +32°C.

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Теги: гроза Укргідрометцентр негода

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