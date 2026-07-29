В Україні переважно без опадів, на сході грози: погода на 29 липня 2026 року

29 липня більшість України відпочине від негоди, проте схід та північний схід чекають дощі та грози

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 22–24° тепла

У середу, 29 липня, після вчорашньої масштабної негоди більшість України нарешті отримає перепочинок – проте схід і північний схід країни ще перебувають під впливом холодного атмосферного фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

29 липня тиск в Україні зростатиме, і поле високого тиску забезпечить більшість регіонів тихою погодою без опадів – вчорашня буря відступає. Виняток становлять схід та північний схід країни, де холодний атмосферний фронт ще дається взнаки: там очікуються помірні дощі та грози, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні. На висотах із північного заходу продовжує надходити прохолодна повітряна маса – вона й визначатиме помірну температуру впродовж дня. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 10–15°, на півдні та південному сході до 18°; вдень 21–26°.

Укргідрометцентр зберігає жовтий рівень небезпечності (I рівень) для східних та Сумської областей через грози. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У середу, 29 липня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця з полегшенням пережде негоду осторонь. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 21–26°; у Києві вночі 13–15°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, вчора, 28 липня, Україну накрила масштабна хвиля негоди – грози з градом і шквалами охопили більшість регіонів одночасно, в окремих районах швидкість вітру сягала 15–20 м/с. Синоптики оголошували жовтий рівень небезпечності для північно-східної частини, більшості центральних, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року.