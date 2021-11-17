  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Без опадів, але холодно: прогноз погоди в Україні на 17 листопада

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У всіх регіонах будуть нічні заморозки - Без опадів, але холодно: прогноз погоди в Україні на 17 листопада
    У всіх регіонах будуть нічні заморозки
    фото з відкритих джерел

    Найтепліше в цей день буде на півдні, адже температура там сягатиме 9 градусів тепла

    В Україні у середу, 17 листопада, буде хмарно та прохолодно. Температура повітря вдень триматиметься в межах +2-8 градусів, а вночі опуститься аж до -6. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +3-8 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -5-0 градусів.

    У Центрі та на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +2-5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

    На Сході України вдень прогнозують від +3 до +7 градусів. Уночі буде значно холодніше - до -8 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 17 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 17 листопада

    На Півдні середня добова температура становитиме +4-9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4.

    У Києві прогнозують хмари на небі. Температура повітря сягне +2-4 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.ж

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Без опадів, але холодно: прогноз погоди в Україні на 17 листопада