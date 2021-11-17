Без опадів, але холодно: прогноз погоди в Україні на 17 листопада

У всіх регіонах будуть нічні заморозки

Найтепліше в цей день буде на півдні, адже температура там сягатиме 9 градусів тепла

В Україні у середу, 17 листопада, буде хмарно та прохолодно. Температура повітря вдень триматиметься в межах +2-8 градусів, а вночі опуститься аж до -6. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +3-8 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -5-0 градусів.

У Центрі та на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +2-5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

На Сході України вдень прогнозують від +3 до +7 градусів. Уночі буде значно холодніше - до -8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада

На Півдні середня добова температура становитиме +4-9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4.

У Києві прогнозують хмари на небі. Температура повітря сягне +2-4 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.ж

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