В Україну йдуть морози до -7 градусів: прогноз погоди на 16 листопада

У багатьох областях нічні морози досягнуть -6°...-8°, а вдень стовпчики термометрів покажуть лише +2°...+4°

Погода в Україні у вівторок, 16 листопада, буде холодно та морозно. Перші серйозні «мінуси» будуть у східній частині нашої країни. Там стовпчики термометрів вночі покажуть до -7 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень температура повітря максимально прогріється лише до +5...+7 градусів.

На Західній Україні нічних морозі не буде. Але там стовпчики термометрів вже показуватимуть 0 градусів вночі та +4...+6 градусів вдень. На сході буде значно прохолодніше – +1...+3 градуси вдень та люті -6...-8 вночі.

На півночі небо весь день буде затягнуте хмарами, але опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На півдні буде трохи тепліше – +3...+5 градусів. Водіям варто бути уважними на дорозі, адже місцями буде туман.

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У Києві ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.

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