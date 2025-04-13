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Білборди з Путіним та заборона українських свят: як живуть українці в окупації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Білборди з Путіним та заборона українських свят: як живуть українці в окупації
Кремль розпочав широкомасштабну кампанію з примусу українців на окупованих територіях до отримання російських паспортів
фото з відкритих джерел

Через репресії з боку влади РФ спілкування зі ЗМІ та навіть з рідними на окупованих територіях може бути небезпечним

Українці, які живуть під російською окупацією, зіштовхуються з жорстоким, репресивним майбутнім. Як інформує «Главком», історіями жителів захоплених територій поділилися журналісти BBC.

Росія вже запровадила суворі обмеження, які покликані викорінити українську ідентичність, а якщо хтось з цим не погодиться, то отримає суворе покарання.

Зазначається, що через репресії з боку влади РФ спілкування зі ЗМІ та навіть з рідними на окупованих територіях може бути небезпечним.

Кремль також розпочав широкомасштабну кампанію з примусу українців на окупованих територіях до отримання російських паспортів. Є свідчення, що українцям відмовляють у медичному обслуговуванні та вільному пересуванні, якщо вони не приймуть російське громадянство.

Зокрема журналіст розповів про Софію, яка зараз живе у Великій Британії, проте її батьки досі перебувають в окупованому Росією селі на півдні Запорізької області. Вона описала, як обережно розмовляє зі своїми рідними.

«Близько року тому моїх батьків обшукали співробітники ФСБ. Вони конфіскували їхні телефони, звинувативши їх у тому, що вони повідомляли українській армії про місця дислокації російських військ. Це була неправда, і пізніше російські військові сказали моїм батькам, що на них донесли їхні сусіди. Тому я намагаюся не провокувати нічого подібного», – розповідає Софія.

«Мені доводиться читати між рядків, коли мені розповідають про те, що відбувається. Та й просто розмовляти з ними стає дедалі важче», – додає вона.

Софія каже, що її батьки не можуть навіть поповнити мобільний телефон або застрахувати машину, тому що вони відмовляються брати російські паспорти.

«Стає дуже незручно жити без російських документів», – підсумовує вона

У Єви, ім'я якої журналісти також змінили, є сестра, яка працює на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції.

«Щоразу, коли ми переходимо від погоди або наших дітей до наших тем, її тон змінюється. Вона каже мені: «Ти не розумієш!». Що я розумію, так це те, що, бувши працівником атомної електростанції, її телефон, швидше за все, прослуховується», – сказала Єва.

Водночас Катерина, інша жінка, з якою поговорив журналіст, розповіла, що її знайому на окупованій території Херсонщини кинули до карцеру за спілкування з братом, який допомагав українській армії.

Своєю чергою Марія, яка живе на захоплених землях, каже, що російські адміністрації встановлюють камери спостереження, аби контролювати будь-які прояви інакомислення.

«Вони встановлюють багато камер відеоспостереження, щоб контролювати всіх, щоб знайти всіх активістів», – пояснила вона.

За словами Марії, цілі вулиці завішані російською пропагандою.

«У центрі міста все заклеєно російською пропагандою: білборди з обличчям Путіна, цитати Путіна, люди, яких вони називають героями спеціальної військової операції. Скрізь висять прапори», – додала жінка.

Марія зауважила, що росіяни також намагаються заборонити на окупованих територіях все українське: і мову, і традиції та навіть українські свята.

Раніше спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Російська Федерація не відмовиться від окупованих територій України, однак юридично вони не є частиною Росію.

Також територію Україну можуть розділити «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках потенційної мирної угоди.

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