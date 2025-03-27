Келлог зробив невтішну заяву про повернення Україні окупованих територій

За словами посадовця, жодна з країн не отримає всього, чого прагне

Спецпосланник Трампа вважає, що в питанні повернення окупованих територій потрібно знайти компроміс, який задовольнить обидві сторони

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Російська Федерація не відмовиться від окупованих територій України, однак юридично вони не є частиною Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю посадовця телеканалу Fox News.

Як зазначив Келлог, Росія фактично контролює всю Луганську область, але лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. За його словами, що у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль.

«І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести» – каже він.

На думку спецпосланника Трампа, для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить обидві сторони.

«Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій оновило перелік територій, на яких тривають бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Новий документ набирає чинності відсьогодні. Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні.

До слова, до списку міст, де росіяни можуть купити вторинне житло за сімейною іпотекою, потрапили населені пункти, які контролює Україна. До переліку ввійшли Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка та Херсон.