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Аварія російських танкерів поблизу Керченської протоки: біля берегів РФ гинуть дельфіни

Ірина Бура
glavcom.ua
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Аварія російських танкерів поблизу Керченської протоки: біля берегів РФ гинуть дельфіни
Про першого мертвого дельфіна, знайденого після розливу мазуту, волонтери повідомили 18 грудня
фото: Центр порятунку дельфінів

Причиною загибелі дельфінів азовок могла стати гостра інтоксикація парами мазуту, отруєння рибою або водою

На прибережній території Краснодарського краю, після розливу мазуту внаслідок аварії двох російських танкерів, знайшли щонайменше десять мертвих дельфінів. Про це повідомляє науково-екологічний центр порятунку дельфінів Дельфа.

Зазначається, що причиною загибелі дельфінів азовок могла стати гостра інтоксикація парами мазуту, отруєння рибою або водою.

Про першого мертвого дельфіна, знайденого після розливу мазуту, волонтери повідомили 18 грудня.

У Новоросійську 22 грудня виявили одразу вісім мертвих дельфінів – шістьох на березі та двох у воді.

Екологи заявили, що це вже кваліфікується як масовий викид.

«На прибережній території Краснодарського краю такі випадки досить рідкісні. Це надзвичайно тривожна ситуація», – повідомив Центр порятунку дельфінів.

У центрі Дельфа додали, що з 15 грудня 2024 року по 22 грудня зафіксували 10 загиблих дельфінів.

На території чотирьох поселень Темрюцького району та на пляжі в станиці Благовіщенській введено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

До того ж зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Також повідомлялося, що крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації.

А у тимчасово окупованій Керчі росіяни оголосили надзвичайний стан місцевого рівня через викид мазуту з аварійних танкерів на берег. 

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Теги: Чорне море росіяни надзвичайний стан отруєння росія катастрофа екологія аварія рятувальники

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