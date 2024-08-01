Російські окупанти критично забруднили Азовське море

Морська вода стала небезпечною не лише для людей, а і для морської фауни

Одним із районів, де найбільш забруднена вода, є Арабатська стрілка

На території тимчасово окупованого Геніченського району в Херсонській області зафіксовано факти критичного забруднення Азовського моря. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Одним із районів, де вода найбільше забруднена, є Арабатська стрілка. Там морська вода стала небезпечною не лише для людей, а і для морської фауни, зокрема для дельфінів.

«Вирубка лісів, забруднення водойм, зрештою спалах холери в Криму – це результати злочинної діяльності росіян на тимчасово окупованих територіях України. Щодня відкриваємо нові і нові факти свавілля ворога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької області ворог у співпраці із місцевими колаборантами почав масово вирубувати ліси.

Зазначається, що після вирубки деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон. Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України.

До слова, Росія змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни.