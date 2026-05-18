Названо дату, місце та час поховання Степана Кубіва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Степан Кубів помер 18 травня. Йому було 64 роки
Степана Кубіва поховають на Личаківському кладовищі

У Львові попрощаються з народним депутатом Степаном Кубівим, який помер сьогодні, 18 травня. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише «Главком».

«Щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Степана Кубіва. Велика втрата для України та нашого міста. Степана Кубіва поховають на Личаківському кладовищі», – написав Садовий.

Коли відбудеться прощання

У вівторок, 19 травня, о 16:30 тіло Степана Кубіва привезуть до Архикатедрального собору святого Юра, де розпочнеться церемонія прощання.

О 20:00 у храмі відбудеться чин парастасу. Відомо, що домовина з тілом політика залишатиметься у соборі на ніч.

Похорон та церемонія на площі Ринок

У середу, 20 травня, о 13:00 в соборі святого Юра проведуть чин похорону.

Після цього, о 14:30, біля Львівської міської ратуші відбудеться загальноміська церемонія прощання з політиком.

О 15:00 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де відбудеться чин погребіння.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо про раптову смерть народного депутата Степана Кубіва. За попередньою інформацією, причиною смерті став тромб.

Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань, очолював Національний банк України та працював першим віцепрем’єр-міністром України.

Під час Революції Гідності він був одним із комендантів Майдану та координував роботу Штабу національного спротиву.

